Visszatért a zseni – Thury Gábor jegyzete

NEYMAR, a brazilok klasszis futballistája 981 nap után tért vissza válogatottba, a Skócia elleni világbajnoki csoportmérkőzésen Matheus Cunha helyére állt be a 76. percben. Ironikus gondolat, de ez ugrott be: a legjobban talán Gianni Infantino, a világfutball zöldasztal melletti első embere örülhet, mert Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, azaz a legnagyobb sztárok egyre inkább játékba lendülnek, s megérkezett Neymar is.

Furcsa az élet. Kétezertizenegyben éppen a skótok ellen volt afférja a brazil zseninek, mert banánt dobtak felé. Utólag vita kerekedett az ügyből, majd elsikkadt a lényeg, hogy Neymar két góljával nyert Brazília 2–0-ra.

A magyar idő szerint csütörtökre virradóra megrendezett meccsen nem szerzett gólt a skótok ellen, csapata 3–0-s győzelme azt jelenti, csoportelsők a brazilok. A találkozó hőse a kétgólos Vinícius Junior volt, aki átvette Neymar vezérszerepét a dél-amerikaiaknál. A 34 éves visszatérőt Miamiban óriási ováció fogadta, óvatosan mozgott, volt egy kapura lövése. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány dicsérte, nagy kérdés, erősebb ellenféllel szemben mire megy Neymar. Nem mellékesen: noha a pályán mutatott teljesítmény még nem a joga bonito, a brazilok egyre jobbak.

Amúgy Neymar a 14. vb-mérkőzésén játszott, ugyanannyin, mint Pelé és Rivaldo. Hősünk könnyek között hagyta el a pályát, Instagram-oldalára azt írta: „Emlékezz, ki vagy!”

Nos, emlékezzünk: amikor a Santosban kezdett futballozni, klubbéli elődjéhez, Peléhez hasonlították. A tízes számú mezben 128 válogatott mérkőzésén 79 gólt szerzett (ezzel megelőzte a Fekete Gyöngyszemet). Jó, Pelé csak egy van, de hősünk nem emelkedett Ronaldo és Ronaldinho magasságába, pedig a viszonyát a labdához csak Lionel Messiével és Cristiano Ronaldóéval lehet összevetni. Ám Neymar sohasem volt képes a kohéziós erőre, amelyet Messi az argentin vagy Cristiano Ronaldo a portugál válogatottnak ad. A brazil csatár 31 évesen Uruguay ellen 2023-ban súlyos térd­sérülést szenvedett, azóta lábadozott, rá-rásérült, majd jött a come back a skótok ellen. Az igazi visszatérés persze az lenne, ha megtalálná régi önmagát. Erre persze vajmi kevés az esély, de szereplésében a szép búcsú lehetősége benne van, ne feledjük, ha Ancelotti beállítja, brazil rekorder lehet a világbajnoki meccsek számában.

Visszatért a zseni, nagy kérdés, mire megy és mire mennek vele.

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