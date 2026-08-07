Királyváró – Bodnár Zalán jegyzete

A gödöllői vasútállomáson van a gyönyörű, neoreneszánsz stílusú királyi váró, amely arról kapta a nevét, hogy a Grassalkovich-kastély fogadóépületeként oda érkezett Bécsből vonattal Erzsébet osztrák császár- és magyar királyné, a népszerű Sisi (és persze férje, Ferenc József).

Szombaton egy másik Habsburg uralkodó, az I. Ferenc nevét őrző Ferencváros stadionjában, a Groupama Arénában is fogadnak királyi vendéget: az európai klubfutball egyeduralkodóját, a 15-szörös BEK/BL-győztes, a nevében is „királyi” Real Madridot, amely a Fradi vendégeként játszik felkészülési mérkőzést.

A magam részéről nem vagyok nagy híve a nyári bulimeccseknek, kivéve persze, ha olyan csapatok érkeznek Budapestre, mint 2011-ben a Roma, vagy 2014-ben a Chelsea, a Real Madridnál pedig igazán nehéz illusztrisabb vendéget elképzelni a magyar fővárosban, tehát igazi gálahangulat ígérkezik. Ugyanakkor talán meglepő, de nem ez lesz ezen a napon a legnagyobb tömegrendezvény Budapesten, mivel a hírek szerint DJ Oti, azaz Sebestyén Balázs bulijára az Óbudai-szigetre 65 ezren váltottak jegyet, és amelynek közlekedési kihívásairól azt mondta Vitézy Dávid közlekedési miniszter: „Ez valójában olyan, mintha egy telt házas Puskás-meccs lenne a kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva.” Már csak erről is eszünkbe juthat, hogy 65 ezer néző a Ferencváros–Real Madridon is lehetne, ha a Puskás Arénában rendeznék. A nemzeti stadionban azonban, úgy tudjuk, a nyári koncertek miatt jelenleg épp nincs lefektetve a gyepszőnyeg, másrészt José Mourinho, a madridiak portugál mestere épp a Groupama Aréna miatt fogadta el a zöld-fehérek meghívását, mert emlékezett rá, hogy remek stadion, amelyet 2014-ben épp az általa irányított Chelsea elleni meccsel avatott fel a Fradi – ezt nyugodtan tekinthetjük óriási bóknak.

Legutóbb 21 éve, 2005 augusztusában járt Budapesten a Real Madrid, az akkor Puskás Ferenc-válogatottnak nevezett alkalmi csapat elleni mérkőzésen Iker Casillasszal, Ronaldóval, Zinedine Zidane-nal, David Beckhammel, Raúllal, Roberto Carlosszal a soraiban. Nem tudjuk, most milyen csapattal vonulnak ki a gyepre a madridiak, és lesznek-e olyan emlékezetes pillanatok, mint amikor a sajtótájékoztatón a Lemezbörze tulajdonos-főszerkesztője, Csabai Mátyás átadott egy cd-t Öcsi bácsi nótáival (!) Roberto Carlosnak (aki a királyiak küldöttségének tagjaként most újra itt lesz Budapesten), de a magunk részéről biztosak vagyunk benne, hogy a Groupama Arénában legalább olyan jó lesz a buli, mint az Óbudai-szigeten.

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