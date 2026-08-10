Már van a bírónak videója! – Bobory Balázs jegyzete

És itt jön az a faktor, ami miatt a Szpari-edző Bódog kirohanását meg lehet érteni, főleg úgy, ha igaz, hogy a játékvezető még lekezelő is volt vele szemben. Szóval amikor egy ennyire tiszta eset után nem az ellenfelet, hanem a saját játékosát büntetik, ráadásul tudja az edző, hogy számtalan lehetőség van másodszorra jó ítéletet hozni a felvételek alapján, mégsem történik meg, akkor ebben a szenvedélyes sportágban néha elszakad a cérna. Többször leírtam, vége annak az időnek, hogy a bírónak nincs videója, immár van, de ha ilyen eseteket nem tudnak helyesen elbírálni, akkor még nagyobb lesz a táptalaja az összeesküvés-elméleteknek.

És továbbra is hiányolom a transzparenciát. A játékvezető nem nyilatkozhat, ahogy a játékvezetői bizottság első embere sem, vagy csak nagyon ritkán, pedig épp az ilyen helyzetekben kellene megszólalnia, hogy mi miért történt. Ha helyesnek látta az ítéletet, akkor mondja el, ha meg tévedett, akkor szórjon hamut a fejére, és hozzák nyilvánosságra, hogy hány fordulón keresztül nem kap a vétkes játékvezető küldést. Ha a játékosok és az edzők eltiltását a fegyelmi bizottság ülése után azonnal közlik, akkor a játékvezetőkét miért nem?

Mindez nyilván pusztába kiáltott szó, évek, évtizedek óta nem változik semmi, nemcsak itthon, a világ labdarúgásában sem. A játékvezetők a legtöbbször érinthetetlen „szent tehenek”, pedig ugyanolyan aktív szereplői a futballnak, mint a játékosok, edzők, vezetők, szurkolók – ahogy ezt olyan gyakran emlegetik is.

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