Nemzeti Sportrádió

Reális, hogy a Real is – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2026.08.08. 23:02
Címkék
FTC Real Madrid NS-jegyzet jegyzet NS-vélemény

A CÍM LOPOTT, több mint hat évtizede, 1962 őszén foglalta így össze a Képes Sportban Peterdi Pál a szenzációt: a Bajnokcsapatok Európa-kupájában (BEK) a belga Anderlecht kiejtette az akkor már ötszörös győztes Real Madridot (3:3, 1:0). A cím kifejezi, hogy a legnagyobbak is pórul járhatnak, az pedig fontos mellékszál, hogy némi közünk nekünk is volt a váratlanhoz, az Anderlecht kapusa Fazekas Árpád volt.

A másik oldalon – ezt talán említeni sem kell – Puskás „Öcsi” képviselte Magyarországot. Nemcsak ezen a két meccsen tette, hanem korábban és azóta is. A kapcsolat azóta is szoros a magyar futball és közte, tekintélyének pedig nem árthat semmi és senki, bizonyíték rá, hogy hiába igyekeztek, igyekeznek lehúzni róla ki tudja hány bőrt, nimbusza kikezdhetetlen, lepereg róla a méltatlan.

Biztos vagyok benne, hogy a hagyományosan jó ízléssel „puskásozó” madridiak mostani vendégjátékában ott van „Öcsi”, azaz „Pancho” tisztelete is, meg persze az, hogy Budapest az Budapest – maradjunk abban, hogy jó hely. Vendéglátóként mindenképpen, így valóban „reális, hogy a Real is” tiszteletét teszi nálunk felkészülése során. Főként, hogy José Mourinho mester már járt a Fradi otthonában, a Chelsea-t vezényelte a stadionavatón két nap híján 12 esztendeje.

Visszatérve Peterdi kollégához, írását kérdéssel fejezi be: „Hm… lehetséges talán, hogy a pénz… Mégsem minden?” A válasz ma már egyértelmű, a Real esetében végképp, hiszen a pénteki híradás szerint „a világ leghíresebb, legeredményesebb és legértékesebb gárdája érkezett meg Budapestre”. A legjobban eleresztett magyar csapat kedvéért, s biztosan tudva, hogy ha valahol, nálunk van fogadókészség a (világ)klasszisokra.

Az Üllői úti telt házzal megvolt a hivatalos szurkolói tisztelet is, a többi pedig már a főszereplők dolga volt. Hogy a lelátón nagyobb volt az élet, mint a pályán, nem volt váratlan, így van ez a felkészülési meccseken, játsszanak akár a legnagyobbak is. Hányszor megesett már, hogy azonnal beszüntették a játékot a felek, amint esély volt némi keménykedésre. Most a barátságos barátságos maradt – a Real pedig szűken nyert.

Reálisan.

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FTC Real Madrid NS-jegyzet jegyzet NS-vélemény
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