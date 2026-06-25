Neymar a pályán – először játszott ezen a világbajnokságon!
A Skócia–Brazília (0–3) mérkőzés 76. percben Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány pályára küldte Neymart.
Neymar több mint 2 év és 8 hónap után lépett pályára ismét a Selecaóban – legutóbb 2023. október 18-án, hazája Uruguay elleni világbajnoki selejtezőjén (0–2) játszott. A skót elleni vb-csoportmérkőzés 76. percben a harmadik gólt szerző Matheus Cunhát váltotta.
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