Nemzeti Sportrádió

Neymar a pályán – először játszott ezen a világbajnokságon!

V. J.V. J.
2026.06.25. 01:46
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 Brazília vb 2026 vb-hírfolyam Skócia Neymar
A Skócia–Brazília (0–3) mérkőzés 76. percben Carlo Ancelotti brazil szövetségi kapitány pályára küldte Neymart.

Neymar több mint 2 év és 8 hónap után lépett pályára ismét a Selecaóban – legutóbb 2023. október 18-án, hazája Uruguay elleni világbajnoki selejtezőjén (0–2) játszott.  A skót elleni vb-csoportmérkőzés 76. percben a harmadik gólt szerző Matheus Cunhát váltotta.

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Eddigi legjobb meccsét játszotta Carlo Ancelotti csapata, amivel jó eséllyel elkerüli a 32 között Hollandiát – és még Neymar Jr. is beállt.

 

 

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Folytatjuk!

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