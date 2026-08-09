Egymásra hangolva – Jakus Barnabás jegyzete

Az eredeti tervek szerint idén nyáron rendezték volna meg harmadszor a multisport Európa-bajnokságot, csakhogy ez a kezdeményezés két próbálkozást (2018 és 2022) követően elhalt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a különböző európai sportági szakszövetségek között teljesen megszakadt volna az együttműködés, az atlétikai, az úszó- és a tornaszövetség ugyanis egy időben, ezen a héten tartja a kontinenstornáját, és még a különböző versenyszámok kezdési időpontjait is egymásra hangolták. Mi, magyarok a két multisport Eb-n jól szerepeltünk, 2018-ban az éremtáblázat 10. helyén végeztünk, négy évvel később ötödikek lettünk – nyolc évvel ezelőtt aranyérem került többek között Milák Kristóf és Kapás Boglárka nyakába, 2022-ben Münchenben a tornász Kovács Zsófia lett arany-, míg a férfi kalapácsvető Halász Bence ezüstérmes.

Halász az idei birminghami atlétikai Eb egyik éremesélyese, két éve a római kontinenstornán szintén második lett. Ha övé lesz a legnagyobb dobás az angliai nagyvárosban, Pars Krisztián 2014-es sikerét követően születne ismét magyar arany kalapácsvetésben. Az 51 magyar induló közül szintén érmes reményekkel vághat neki a 400 méteres futásnak Molnár Attila, míg Kozák Luca a 100 méteres gátfutásban pályázhat dobogós helyezésre.

Ami medencés úszóinkat illeti, a párizsi helyszín kellemes emlékeket ébreszthet Kós Hubertben és Milák Kristófban egyaránt, hiszen szinte napra pontosan két éve mind a ketten olimpiai bajnokok lettek a francia fővárosban. Kós vasárnap a sajtótájékoztatón elmondta, az ötkarikás játékokon 200 háton nyert aranyat, viszont Eb-címe ezen a távon (még?) nincs. Összesen hat egyéni számban méreti meg magát, edzője, Bob Bowman korábban egy másik neves tanítványát, az amerikai Michael Phelpst indította ilyen sok erőpróbán, de ha valaki, ő tudja, mit csinál…

Azt viszont nem tudni, mire számíthatunk Milák Kristóftól. Két éve az olimpián egy-egy arany- és ezüstérmet szerzett, azóta alig versenyzett. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint Milák ilyenkor szokott odaállni a rajtkőre egy versenyen, és nyerni. Egy biztos, váltóban nem fog, ugyanis nem indul. Kós ezt nem hagyta szó nélkül, leszögezte, sajnálatos, hogy egy magyar váltót nem akar vállalni egy sztárúszó, ő viszont a másik oldalon áll: mindent meg akar adni a csapatnak, a társainak, a szurkolóknak és Magyarországnak.

Szóval sztárjaink álláspontját tekintve egymásra hangoltságról nem igazán lehet beszélni…

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!