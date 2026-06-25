Nemzeti Sportrádió

Hamilton: Nagyon vagány volt, amit Neymar írt

V. H. L.V. H. L.
2026.06.25. 20:41
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Lewis Hamilton és Neymar régóta jó barátok (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 Lewis Hamilton Neymar
„Emlékezz arra, ki vagy” – írta ki közösségimédia-felületeire Neymar, aki a skótok ellen 3–0-ra megnyert világbajnoki mérkőzésen tért vissza a brazil válogatottba. Az üzenet ugyanaz volt, mint amit Lewis Hamilton osztott meg barcelonai győzelme után – a hétszeres világbajnok F1-es pilóta meg is dicsérte barátját, mert szerinte több pozitív üzenetre volna szükség mai világban.

„Emlékezz arra, ki vagy” – ezt a bölcsességet osztotta meg közösségi oldalán Neymar a brazil labdarúgó-válogatott Skócia ellen 3–0-s győzelme után. A válogatottban több mint ezer nap után visszatérő futballcsillag szavai a Formula–1 Osztrák  Nagydíjának paddockjában is visszhangra találtak, az üzenet ugyanis ugyanaz volt, mint amit a hétszeres F1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari pilótája tett közzé barcelonai győzelme után.

„Mindig” – írta válaszul Hamilton, aki közeli baráti viszonyt ápol a brazil válogatott gólrekorderével. A Globoesporte Ausztriában tartózkodó tudósítója meg is kérdezte az autóversenyzőt az esetről, aki azt mondta: örül, hogy az üzenet Neymarnak köszönhetően eljutott a brazil közösségi médiába is.

 

„Láttam, mit írt Neymar, és szerintem nagyon vagány volt – fogalmazott Hamilton.Az ilyen hihetetlenül népszerű platformokon, mint az övé nem mindig látni ilyen pozitív üzeneteket, amelyekre pedig nagyon nagy szükség van a mai világban. Hatalmas közönsége van, rengeteg embert ér el. Látta, amit én írtam, és úgy érezte, neki is muszáj ez megosztania a követőivel. Ez óriási boldogság számomra, mert tudom, hogy a mondanivalóm újabb és újabb emberekhez jutott el.”

Az angol pilóta ezek után beszélt kettejük barátságáról is, kiemelve, hogy a brazil sztár sosem feledkezett el megemlékezni az ő sikereiről.

„Gyakran váltunk üzeneteket egymással, rendkívül hálás vagyok, hogy a barátja lehetek. A minap a gyermekeiről beszélgettünk, akik nagyon szépek – mondta Hamilton, aki a múlt év eleji barcelonai sérüléséről is megemlékezett. – A teszten nekimentem a falnak, nagyon kemény ütközés volt, különösen a nyakamnak tett rosszat a becsapódás. Minden nap fizioterápiára kellett járnom, nem tudtam aludni, injekciókat kaptam, mindent megpróbáltam, hogy megoldódjon a probléma. Szóval ezzel kellett együtt élnem, ami F1-es autóban ülve nem éppen könnyű.”

 

 

foci vb 2026 Brazília labdarúgó-világbajnokság 2026 Lewis Hamilton Neymar
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