Cselgáncs: Nagy Áron bronzérmes a spanyolországi ifjúsági Eb-n

Pirbus-Gróf Nóranyitónapi ezüstje után kedden is örülhettünk magyar éremnek az ifjúsági dzsúdósok Gran Canaria szigetén zajló Eb-jén. A mieink közül a második napon ketten is eljutottak az éremmeccsekig: a ceglédi Nagy Áron a 73 kilósok küzdött kiválóan, és a két győzelmét követő negyeddöntős veresége után a vigaszágon kiharcolta a bronzmeccset, amelyben aztán legyőzte az észt Bruno Hristoforovot, így

Nagy felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Ugyanez végül nem jött össze a Budapesti Honvéd fiataljának, Mildner Nimródnak, aki a 66 kilósok között jutott el – négy győzelemmel és egy vereséggel – a bronzcsatáig, ott viszont kikapott az izraeli Itamar Cohentől, ezzel neki be kellett érnie az ötödik hellyel.

Raffay Zsófia (52 kg) és Bartyik Iza Szófia (57 kg) a vigaszágon, Pánczél Csanád (66 kg) a második, Bóna Zalán (73 kg), Pajerich Anna (57 kg) és Bandi Synthia (63 kg) pedig az első körben búcsúzott.

(Kiemelt képen: Nagy Áron Forrás: EJU)