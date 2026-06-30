Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Dupla Tízes: rekordok, sztorik, sztárok világbajnoksága – de mennyire élvezhető?
0
Tetszik
2026.06.30. 20:35
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Dupla Tízes
A Dupla Tízes legfrissebb adásában kibeszéltük az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság eddigi történéseit, előnyeit, hátrányait.
foci vb 2026
vb 2026
Dupla Tízes
0 Komment
Legfrissebb hírek
Haaland ötödik vb-góljával Norvégia kiejtette Elefántcsontpartot, jöhetnek a brazilok
Foci vb 2026
8 perce
Itt a vége, Norvégia jutott tovább a legjobb 16 közé!
Foci vb 2026
8 perce
Meccs közben is bőszen eveznek a norvég szurkolók
Foci vb 2026
36 perce
Nem hagyták aludni az ecuadoriakat a mexikói drukkerek – a szövetség feljelentést tett
Foci vb 2026
51 perce
Videó: ezzel a góllal vezet Norvégia Elefántcsontpart ellen
Foci vb 2026
58 perce
Elkezdődött a második félidő!
Foci vb 2026
1 órája
Egygólos norvég vezetés a szünetben
Foci vb 2026
1 órája
Minden streames rekordot átírt a vb a YouTube-on
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik