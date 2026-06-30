Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: rekordok, sztorik, sztárok világbajnoksága – de mennyire élvezhető?

2026.06.30. 20:35
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Címkék
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A Dupla Tízes legfrissebb adásában kibeszéltük az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság eddigi történéseit, előnyeit, hátrányait.

 

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