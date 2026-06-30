Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a második félidő!

M. B.M. B.
2026.06.30. 20:06
Címkék
foci vb 2026 Norvégia Elefántcsontpart
Ivory Coast v Norway -World Cup
Fotó: Getty Images

 

 

foci vb 2026 Norvégia Elefántcsontpart
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