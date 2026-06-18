Nemzeti Sportrádió

Videó: „Túl közel vagytok, srácok” – Thomas Tuchel kiakadt a fotósokra

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 03:25
Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Thomas Tuchel
Az angol válogatott szövetségi kapitánya nem értette, pontosan mit csinálnak mellette.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
L-CSOPORT
ANGLIA–HORVÁTORSZÁG 4–2 (2–2)
Arlington, Dallas Stadion, 70 389 néző. Vezette: Turpin (francia)
ANGLIA: Pickford – R. James, Stones (Guéhi, 87.), Konsa, O'Reilly – Rice (Rogers, 72.), E. Anderson – Gordon (Rashford, 72.), Jude Bellingham (Spence, 80.), Madueke (Saka, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic, 66.), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic, 58.), P. Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric, 79.), Baturina (Vlasic, 79.) – Musa (Matanovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Kane (12., 42. – az elsőt 11-esből), Jude Bellingham (47.), Rashford (85.), ill. Baturina (36.), Musa (45+5.)

 

foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Thomas Tuchel
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