Videó: Jesse Marsch hollywoodi filmekbe illő beszédet mondott Los Angelesben

A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya, Jesse Marsch hollywoodi filmekbe illő motivációs beszédet mondott, miután csapata vasárnap 1–0-ra győzött Los Angelesben Dél-Afrika ellen és bejutott a labdarúgó-vb nyolcaddöntőjébe.

„Srácok! Ti ma igazi karaktert mutattatok. Kanada hősei vagytok. A jövő nemzedékének hősei. Ennek a sportnak óriási jövője van az országban, és ez nektek köszönhető .Legyetek nagyon büszkék arra, akik vagytok és erre a meccsre. Nem adtátok fel egy pillanatig sem, végig mentetek előre és küzdöttetek” – mondta csapatának Jesse Marsch a lefújás után, még a pályán.