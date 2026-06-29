Nemzeti Sportrádió

Videó: Jesse Marsch hollywoodi filmekbe illő beszédet mondott Los Angelesben

2026.06.29. 11:38
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A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya, Jesse Marsch hollywoodi filmekbe illő motivációs beszédet mondott, miután csapata vasárnap 1–0-ra győzött Los Angelesben Dél-Afrika ellen és bejutott a labdarúgó-vb nyolcaddöntőjébe.

„Srácok! Ti ma igazi karaktert mutattatok. Kanada hősei vagytok. A jövő nemzedékének hősei. Ennek a sportnak óriási jövője van az országban, és ez nektek köszönhető .Legyetek nagyon büszkék arra, akik vagytok és erre a meccsre. Nem adtátok fel egy pillanatig sem, végig mentetek előre és küzdöttetek” – mondta csapatának Jesse Marsch a lefújás után, még a pályán.

 

A TELJES BESZÉD A KÉPRE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

 

 

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