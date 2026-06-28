Videó: ezzel a góllal búcsúztatta Kanada Dél-Afrikát

A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első mérkőzésén Kanada Stephen Eustáquio a rendes játékidő ráadásában szerzett góljával 1–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel pedig elsőként jutott a legjobb 16 közé, ahol majd Hollandia vagy Marokkó lehet az ellenfele. Mutatjuk a győztes gólt!

A MECCS EGYETLEN GÓLJA VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

Gólszerző: Eustáquio (90+2.) ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!