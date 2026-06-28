Videó: ezzel a góllal búcsúztatta Kanada Dél-Afrikát
A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszának első mérkőzésén Kanada Stephen Eustáquio a rendes játékidő ráadásában szerzett góljával 1–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, ezzel pedig elsőként jutott a legjobb 16 közé, ahol majd Hollandia vagy Marokkó lehet az ellenfele. Mutatjuk a győztes gólt!
A MECCS EGYETLEN GÓLJA
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
DÉL-AFRIKA–KANADA 0–1 (0–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 69 237 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)
DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mokoena – Maseko (Moremi, 86.), Mofokeng (Mbatha, a szünetben), Appollis – Makgopa (Rayners, 86.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos
KANADA: Crépeau – Johnston, Bombito (De Fougerolles, 59.), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies, 75.), N. Saliba (Sigur, 59.), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70.) – J. David, Oluwaseyi (P. David, 70.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
Gólszerző: Eustáquio (90+2.)
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