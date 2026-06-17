Videó: az ausztrál csatárt zavarba ejtette a kérdező személye a sajtótájékoztatón

A spanyol másodosztályú Castellón kenyai születésű, 30 éves csatárát David Basheer ausztrál kommentátor kérdezte, és a labdarúgó alig bírt magával, majd válasz helyett azt kezdte el ecsetelni, hogy Basheer közvetítésein nőtt fel, és milyen sokat köszönhet neki, hiszen rengeteg szép emléket őriz azokból az időkből. Aztán a végén megkérte az SBS 60 éves riporterét, hogy tegye fel újra a kérdést, mert eddig nem tudott arra összpontosítani.