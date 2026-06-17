Nemzeti Sportrádió

Videó: az ausztrál csatárt zavarba ejtette a kérdező személye a sajtótájékoztatón

I. SZ.I. SZ.
2026.06.17. 12:13
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Awer Mabil (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Awer Mabil Ausztrália sajtótájékoztató
Érdekes közjáték zajlott az ausztrál válogatott vb-sajtótájékoztatóján, amelyen Awer Mabil, az ausztrálok csatára annyira megilletődött a kérdező személyén, hogy el is felejtette, mi volt a kérdés.

A spanyol másodosztályú Castellón kenyai születésű, 30 éves csatárát David Basheer ausztrál kommentátor kérdezte, és a labdarúgó alig bírt magával, majd válasz helyett azt kezdte el ecsetelni, hogy Basheer közvetítésein nőtt fel, és milyen sokat köszönhet neki, hiszen rengeteg szép emléket őriz azokból az időkből. Aztán a végén megkérte az SBS 60 éves riporterét, hogy tegye fel újra a kérdést, mert eddig nem tudott arra összpontosítani.

Socceroo Awer Mabil is starstruck during a world cup press conference when a football commentator (SBS's David Basheer) he used to watch as a kid asks him a question
by u/StarryPolarisNite in soccer

 

vb 2026 Awer Mabil Ausztrália sajtótájékoztató
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