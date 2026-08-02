„Ez egy igazi népünnepély” – a rekordokat hozó 44. Lidl Balaton-átúszás értékelése

Óriási érdeklődés övezte a 44. Lidl Balaton-átúszást: 11 ezer nevező regisztrált a különböző távokra az ország 1190 településéről és további 60 országból. A hatalmas tömeg biztonságos célba érését a világ leghosszabb tavi hajófolyosója garantálta. A résztvevőkre egy 150 vitorlásból álló úszófolyosó, 3 állandó kórházhajó, valamint számos vízirendészeti és vízimentős motorcsónak vigyázott, a zökkenőmentes lebonyolítást pedig egy több mint 1000 fős szervezői és rendezői csapat segítette a háttérből – írja a balaton-atuszas.hu.

„A vízállás évről évre változhat, de a Balaton és a tóátúszás élménye örök. Amit ezen a hétvégén a vízen és a parton láttunk, az jóval több egy hagyományos sporteseménynél: ez egy igazi népünnepély. A mozgás öröme, a nyár lüktetése és a Balaton szeretete itt találkozik, és egy olyan utánozhatatlan közösségi élményt hoz létre, amely ma már joggal nevezhető valódi hungarikumnak”– fogalmazott a balaton-atuszas.hu-n Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

MEGVAN A KÉTSZÖTVENEZREDIK CÉLBA ÉRŐ

A Balaton-átúszás 45 éves múltra tekint vissza, így az egyik legrégebbi szabadidősport-esemény hazánkban, amelyet 1979 óta évente szerveznek meg. Ez idő alatt mindössze három évben nem lehetett megrendezni. Történelme során a mostani esemény rajtjáig összesen 242 350-en érezhették át az 5,2 kilométeres, Révfülöp és Balatonboglár közötti klasszikus táv teljesítésének örömét. A kiváló körülmények között megrendezett idei eseményen pedig megérkezett a várva várt negyedmilliomodik célba érkező is: a budapesti Szécsi Páj Linda másodszor úszta át a Balatont, és a Squash Európa-bajnokságra való felkészülés részeként teljesítette a távot.

A 44. Lidl Balaton-átúszás klasszikus, 5,2 kilométeres távjának férfi győztese Nagy Nándor lett, aki 59:20-as idővel ért célba, míg a nők között Békési Eszter bizonyult a leggyorsabbnak, 01:15:59 alatt teljesítve a távot.

– A Lidl Balaton-átúszás nemcsak a sportról, hanem a közösség erejéről is szól. Névadó szponzorként már 10 éve támogatjuk ezt az egyedülálló rendezvényt, és óriási büszkeség látni azt a több ezer úszót, aki idén próbára tette a kitartását. Vállalati kultúránk fontos pillére az egészséges életmód támogatása: az elmúlt évtizedben több mint 500 munkatársunk vett részt a megmérettetésen – idén is több mint félszázan küzdöttek meg a hullámokkal. Felemelő érzés egy olyan közösség tagjának lenni, ahol a kollégák nemcsak a munkában, de a sportban is egymást inspirálják – emelte ki dr. Kaibinger Tamás, a Lidl Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezetője.

EZER SUPOS A BALATON-ÁTHÚZÁSON

A klasszikus úszó számok mellett a Yettel Balaton-áthúzás is hatalmas sikert aratott: a SUP-kategória idén közel ezer résztvevővel zajlott.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Yettel Balaton-áthúzás idén közel ezer résztvevővel valósult meg. Jól látszik, hogy a SUP-kategória évről évre egyre népszerűbb, és büszkék vagyunk rá, hogy a Balaton-átúszás kiemelt partnereként immár harmadik éve lehetünk részesei Magyarország egyik legnépszerűbb nyári sporteseményének, idén pedig a SUP-kategória névadó szponzoraként is hozzájárulhattunk a sikeréhez. Célunk az volt, hogy a résztvevők és a szurkolók számára egyaránt még teljesebb élményt nyújtsunk: a gyors mobilhálózatunk, az AI-alapú Reels Műhely, a SUP-PORT állomás, a Chill Zone, valamint a kihelyezett mobilpontok mind azt szolgálták, hogy a sport öröme mellett a kapcsolódás élménye is meghatározó része legyen ennek a különleges napnak. Azt szerettük volna megmutatni, hogy a technológia nemcsak összeköt, hanem még közelebb is hozza egymáshoz az embereket, akár a Balaton két partja között is” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Yettel vállalati kommunikációs igazgatója.

JÓTÉKONYSÁGI SIKER

A sportteljesítmények mellett az esemény idén is a közösségi összefogásról szólt, a jótékonysági célokra összesen több mint 6 millió forint gyűlt össze. A nevezők összesen több mint 1 700 000 forinttal támogatták a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát. Az Élménykülönítmény, a Bátor Tábor jótékonysági sportközössége 4.5 millió forintos adománygyűjtési céllal állt rajthoz, hogy súlyos beteg gyerekek élményterápiás nyári táborainak megrendezését segítsék.