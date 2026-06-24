Nemzeti Sportrádió

Vége: Kolumbia csak kiharcolta a Kongói DK elleni győzelmet

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 05:57
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Foci vb 2026
1 órája

Kolumbia is megszenvedett, de Munoz góljával legyőzte Kongót és továbbjutott

Daniel Munoz 76. perces kapáslövése döntött, a dél-amerikaiaknak egy Portugália elleni döntetlen is elég a csoportelsőséghez.

 

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