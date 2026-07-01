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Vége a meccsnek: Mbappé már 18 vb-gólnál jár, míg a franciák könnyedén bejutottak a 16 közé
M. B.
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2026.07.01. 00:53
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Címkék
vb 2026
Svédország
Franciaország
vb 2026
Svédország
Franciaország
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