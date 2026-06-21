Vb 2026: Uruguay–Zöld-foki-szigetek 2–1

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
H-CSOPORT
URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–1 (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Miami Gardens, Miami Stadion. Vezeti: Espen Eskas (norvég)
URUGUAY: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte, Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo – Vinas. Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa
A kispadon: Mele, Rochet (kapusok), Aguirre, S. Bueno, De La Cruz, Giménez, E. Martínez, D. Nunez, Pellistri, Piquerez, B. Rodríguez, Vina, Zalazar
ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, Lopes Cabral – Pina – Arcanjo, Mendes, Monteiro, G. Rodrigues – Benchimol. Szövetségi kapitány: Bubista
A kispadon: C. dos Santos, Rosa (kapusok), Cabral, L. Costa, D. Duarte, L. Duarte, Joao Paulo, Livramento, , Pires, W. Semedo, Y. Semedo, Stopira, H. Varela
Gólszerző: Araujo (44.), Canobbio (45+6.), ill. Pina (21.)
AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional –Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)
Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)
Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)
Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)
A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)
Védők: 13 Sidny Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)
Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)
Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Helio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Szövetségi kapitány: Bubista