Vb 2026: Új-Zéland–Egyiptom 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
ÚJ-ZÉLAND–EGYIPTOM 1–0
Vancouver, BC Place. V.: Omar al-Ali (emírségekbeli)
ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenic – McCowatt, Singh, Just – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley
A kispadon: A. Paulsen, Woud (kapusok), Barbarouses, Bayliss, Bindon, F. De Vries, C. Elliot, Old, Pijnaker, Randall, Rufer, Thomas, Waine
EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi, El-Fatuh – Attia, Lasin – Ziko, Szalah, Asur – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
A kispadon: El-Senavi, Szoliman, M. Ala (kapusok), Abdelmagid, Rabia, Abdelmonem, Hafez, T. Ala, Trézéguet, H. Hasszan, Donga, Adel, Szaber, Zizo, Abdelkarim
Gólszerző: Surman (15.)
AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)
Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)
Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)
Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)
Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)
Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)
Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)
Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)