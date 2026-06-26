Vb 2026: Szenegál–Irak 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

SZENEGÁL–IRAK 1–0 – ÉLŐ

Toronto, Toronto Stadion, 21 óra (Tv: Duna World). Vezeti: Anthony Taylor (angol)

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck, Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra – I. Mbaye, L. Camara, Mané – I. Sarr. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

A kispadon: Y. Diouf (kapus), Ciss, Diao, Dieng, M. Diouf, P. Gueye, N. Jackson, K. Koulibaly, A. Mendy, M. Sarr, P. Sarr, B. Ndiaye, Ch. Ndiaye, I. Ndiaye

IRAK: Baszil – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim, Bajes, Ikbal, Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi. Szövetségi kapitány: Graham Arnold

A kispadon: Dzs. Hasszan, Talib (kapusok), H. Ali, M. Ali, Amin, Fardzsi, A. Husszein, Iszmail, Jakob, Juszif, Maknzi, Ser, Szadun, Tahszin

Gólszerző: H. Diarra (4.)

Kiállítva: Szulaka (13.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junusz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Maknzi (al-Karma), 24 Zaid Iszmail (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)

Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)