Nemzeti Sportrádió

Hét korosztályos magyar érem a maratoni kajak-kenu Eb-n

2026.06.26. 19:32
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Sellyei Csanád győzött a 23 év alattiaknál (Fotó: Magyar Kajak-Kenu Szövetség)
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Sellyei Csanád Szerafin Zsófia Pluzsik Mihály kajak-kenu
Hét érmet nyertek a magyar kajakosok és kenusok a pénteki korosztályos versenyeken a romániai Pitestiben zajló maratoni Európa-bajnokságon – tudósított róla a hazai szövetség Facebook-oldala.

A 23 év alattiaknál győzött a kajakos Szerafin Zsófia és Sellyei Csanád, illetve a kenus Pluzsik Mihály és Zagyvai Borka. Női C-1-ben Zagyvai mögött Matkovics Lili Sára lett a második. 

Az ifjúságiaknál női C-1-ben Fodor Zsófia ezüst-, női K-1-ben Zatykó Panka bronzérmes lett. 

A para szakágban Kiss Tibor megszerezte Magyarország első érmét maratoni Eb-n: KL2-ben harmadik lett. Baranyai Réka VL1-ben a második helyen végzett.

 

Sellyei Csanád Szerafin Zsófia Pluzsik Mihály kajak-kenu
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