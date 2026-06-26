Hét korosztályos magyar érem a maratoni kajak-kenu Eb-n

Hét érmet nyertek a magyar kajakosok és kenusok a pénteki korosztályos versenyeken a romániai Pitestiben zajló maratoni Európa-bajnokságon – tudósított róla a hazai szövetség Facebook-oldala.
A 23 év alattiaknál győzött a kajakos Szerafin Zsófia és Sellyei Csanád, illetve a kenus Pluzsik Mihály és Zagyvai Borka. Női C-1-ben Zagyvai mögött Matkovics Lili Sára lett a második.
Az ifjúságiaknál női C-1-ben Fodor Zsófia ezüst-, női K-1-ben Zatykó Panka bronzérmes lett.
A para szakágban Kiss Tibor megszerezte Magyarország első érmét maratoni Eb-n: KL2-ben harmadik lett. Baranyai Réka VL1-ben a második helyen végzett.
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Negyvenhat magyar szerepel a maratoni kajak-kenu Eb-n
Kajak-kenu
2026.06.24. 17:36
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