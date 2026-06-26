Hét korosztályos magyar érem a maratoni kajak-kenu Eb-n

A 23 év alattiaknál győzött a kajakos Szerafin Zsófia és Sellyei Csanád, illetve a kenus Pluzsik Mihály és Zagyvai Borka. Női C-1-ben Zagyvai mögött Matkovics Lili Sára lett a második.

Az ifjúságiaknál női C-1-ben Fodor Zsófia ezüst-, női K-1-ben Zatykó Panka bronzérmes lett.

A para szakágban Kiss Tibor megszerezte Magyarország első érmét maratoni Eb-n: KL2-ben harmadik lett. Baranyai Réka VL1-ben a második helyen végzett.