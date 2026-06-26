Milák Kristóf nyerte meg a 100 pillangót Rómában

Jászó Ádám 50 háton a negyedik helyen ért célba (24.96). Mellettük a mieink leginkább csak a B-döntőig jutottak – az első nap hozott egyéb meglepetéseket is, hiszen az olasz Thomas Ceccon 100 pillangón, a brit Adam Peaty 50 mellen és a holland Marrit Steenbergen 200 gyorson nem jutott be a döntőbe.