Milák Kristóf nyerte meg a 100 pillangót Rómában
Ugyan az előfutamban „csak” a második legjobb időt úszta (50.98) Milák Kristóf pénteken Rómában a Hét Domb elnevezésű nemzetközi versenyen, estére helyreállt a világ rendje: a svájci Noe Ponti délelőtti idejétől (50.59) elmaradt (50.89), Milák viszont jobbat úszott, s 50.47-tel megnyerte a 100 pillangót.
Jászó Ádám 50 háton a negyedik helyen ért célba (24.96). Mellettük a mieink leginkább csak a B-döntőig jutottak – az első nap hozott egyéb meglepetéseket is, hiszen az olasz Thomas Ceccon 100 pillangón, a brit Adam Peaty 50 mellen és a holland Marrit Steenbergen 200 gyorson nem jutott be a döntőbe.
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