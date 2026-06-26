Nemzeti Sportrádió

Szántó Dávid: Ezzel a stábbal garancia lesz arra, hogy a megfelelő színvonalon rendezzük meg a 2027-es vizes vb-t

F. B.F. B.
2026.06.26. 21:22
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Szántó Dávid (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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Napra pontosan egy év múlva kezdődik a 2027-es budapesti vizes világbajnokság. A frissen kinevezett helyettes államtitkár, Szántó Dávid a Nemzeti Sportrádióban a korábbi budapesti vizes vb-kről, a jövő évivel kapcsolatos tervekről, a felkészülésről, a várakozásokról, a helyszínekről és a jegyértékesítésről is beszélt.

Szántó Dávid a beszélgetés elején leszögezte, hogy elképzelései szerint a helyettes államtitkári feladatait együtt fogja csinálni az úszó-vb szervezőbizottsági munkájával.

„Az biztos, hogy komoly kihívás lesz a két feladatot együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném ezt – ecsetelte Szántó Dávid a Nemzeti Sportrádióban. – Egyfelől a világbajnokságok 2017 óta nagyon közel állnak a szívemhez, de az a profi csapat is, amellyel ezt a rengeteg világversenyt csináltuk az elmúlt években, szóval nagyon nehéz lenne őket otthagyni. Másfelől – és ezt szerénytelenül mondhatom – a nemzetközi szövetség vezetőitől hallva bíznak bennem. Úgy érzem, hogy ha ezzel a stábbal ott vagyunk, akkor az garancia lesz arra, hogy a megfelelő színvonalon rendezzük meg a 2027-es vizes világbajnokságot.”

Szántó Dávid hozzátette, hogy természetesen sokat tudnak hasznosítani az előző világversenyek tapasztalataiból.

Annak ellenére, hogy rendeztünk korábban Európa-bajnokságot, és a tudásunk megvolt hozzá akár más sportágakból, a 2017-es vb valami egészen új volt – folytatta. – Ha visszagondolok arra, hogy azelőtt a világbajnokság előtt hogy álltunk tudásban, tapasztalatban, akkor őszintén szólva kicsit megmosolyogtató, hogy szinte totál amatőrök voltunk. A vizes világbajnokság a világ top öt versenyében benne volt, Magyarország történetének legnagyobb sporteseményéről beszéltünk, és mi menet közben tanultunk. Egy könyvet is lehetne írni arról, hogyan sikerült tető alá hozni azt a világbajnokságot, de sikerült – az akkori vélemények szerint – minden idők legjobb vb-jét megrendezni.”

 

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