Nemzeti Sportrádió

F1, Osztrák Nagydíj, 2. szabadedzés

H. L.H. L.
2026.06.26. 16:44
null
Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Osztrák Nagydíj nyitányán, míg harmadikként Oscar Piastri érkezett a McLarennel. Max Verstappen negyedik lett a teljesen átalakított Red Bull-lal, míg az új erőforrással támadó Ferrarit az ötödik helyre vezette Lewis Hamilton. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
Legfrissebb hírek

Antonelli vezérletével a Mercedes volt a leggyorsabb a spielbergi nyitányon

F1
2 órája

FIA: eltörölték az elnökre vonatkozó mandátumkorlátozást

Egyéb autó-motor
22 órája

A Ferrari új motorral támad; a Mercedes kész csapatutasításokat alkalmazni Spielbergben

F1
Tegnap, 17:03

F1: hőségriadó az Osztrák Nagydíjon

F1
Tegnap, 11:38

Formula–1: jövőre plusz egy tesztnapot kapnak a csapatok

F1
2026.06.23. 16:35

KS-ajánló: a Hungaroring 40 éve 40 képen – fotókiállítás a Millennárison

Képes Sport
2026.06.23. 14:52

Hamilton olyat tett, amire előtte csak Fangio volt képes

F1
2026.06.16. 11:47

Norris: Ha a Ferrari javít az erőforrásán, akkor megalázza a mezőnyt

F1
2026.06.16. 11:32
Ezek is érdekelhetik