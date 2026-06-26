F1, Osztrák Nagydíj, 2. szabadedzés
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Osztrák Nagydíj nyitányán, míg harmadikként Oscar Piastri érkezett a McLarennel. Max Verstappen negyedik lett a teljesen átalakított Red Bull-lal, míg az új erőforrással támadó Ferrarit az ötödik helyre vezette Lewis Hamilton. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
Legfrissebb hírek
F1: hőségriadó az Osztrák Nagydíjon
F1
Tegnap, 11:38
Formula–1: jövőre plusz egy tesztnapot kapnak a csapatok
F1
2026.06.23. 16:35
Hamilton olyat tett, amire előtte csak Fangio volt képes
F1
2026.06.16. 11:47
Ezek is érdekelhetik