F1, Osztrák Nagydíj, 2. szabadedzés

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli vezérletével a Mercedes kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Osztrák Nagydíj nyitányán, míg harmadikként Oscar Piastri érkezett a McLarennel. Max Verstappen negyedik lett a teljesen átalakított Red Bull-lal, míg az új erőforrással támadó Ferrarit az ötödik helyre vezette Lewis Hamilton. Arról, hogy miként alakul a második edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

39. OSZTRÁK NAGYDÍJ JÚNIUS 26, PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Antonelli 1:07.796 2. szabadedzés 17.00–18.00 JÚNIUS 27., SZOMBAT 3. szabadedzés 12.30–13.30 Időmérő 16.00–17.00 JÚNIUS 28., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Brit Nagydíj, Silverstone július 5., 16.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps július 19., 15.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród július 26., 15.00