Nemzeti Sportrádió

Az NB II-es FC Ajka kapust és védőt szerződtetett

F. B.F. B.
2026.06.26. 17:51
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Papp Milán Kecskemét után Ajkán bizonyíthat (Fotó: fcajka.hu)
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Szentlőrinc NB II Ajka FC Ajka Gyurján Márton Kecskemét magyar átigazolás
Élvonalbeli tapasztalattal rendelkező kapust igazolt Gyurján Márton személyében a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka, sőt, a bakonyiak a Kecskemétről távozó Papp Milánt is szerződtették – számolt be róla a klub.

A 30 éves Gyurján Márton egyéves szerződést írt alá az Ajkával. A kapus korábban játszott az NB I-ben a ZTE FC színeiben, míg az előző két évben a Szentlőrincben játszott, ahol 45 tétmérkőzésen szerepelt és 13 alkalommal maradt érintetlen a hálója. Az ajkaiaknak így megvan a két kapusuk a bajnokságra, hiszen Gyurján mellett korábban Simon Barnabás érkezett a posztra, miközben Szabados István és Horváth Dániel távozott.

A Kecskeméti TE-t elhagyó, 24 éves védő, Papp Milán szintén egyéves szerződést írt alá a bakonyiakkal. Az elmúlt években a kecskemétiek mellett játszott Győrben, Gyirmóton, Kazincbarcikán és a Videotonban is.

Az elmúlt időben olyan közegben voltam, ahol nem becsültek meg, nem hittek bennem, de szeretném bizonyítani mindenkinek, hogy sokkal több van bennem – mondta a klubhonlapon Papp Milán. – Rövid időn belül az első osztályban szeretnék futballozni. Ennek megfelelően a célom, hogy meghatározó játékossá tudjak válni idén és vezéregyénisége legyek az ajkai csapatnak. Karrierem során mindig szakmai szempontok alapján igazoltam mindenhová, ez most is így van. Úgy gondolom, hogy a klub és az én elképzeléseim megegyeznek a jövővel kapcsolatban, innentől enyém a terep, hogy a pályán bizonyítsak.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: Gyurján Márton (Szentlőrinc), Papp Milán (Kecskeméti TE), Simon Barnabás (Paksi FC)
Távozott: Horváth Dániel (?), Kovács Nikolasz (BVSC), Szabados István (Kecskeméti TE), Nagy Nikolasz (?)

 

Szentlőrinc NB II Ajka FC Ajka Gyurján Márton Kecskemét magyar átigazolás
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