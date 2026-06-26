Halász Bence negyedik, Szabados Ármin hatodik lett az aranykategóriás zágrábi versenyen

A háromszoros világbajnoki bronzérmes Halász Bence a horvát fővárosban uralkodó hőség ellenére egészen kiváló sorozatot produkált, 79.17 méterrel kezdett, majd sorra jöttek tőle a 80 méter feletti dobások (80.34, 80.05, 80.28, 80.71, 80.03), s végül az ötödikre hajított 80.71 méteres idei legjobbjával zárt negyedikként. A szombathelyi klasszis öt 80 métert túlszárnyaló kísérletével kiemelkedett a mezőnyből, de mégis lemaradt a dobogóról, mivel riválisainak volt egy-egy igazán nagy dobása.

„Kiegyensúlyozott, stabil versenyzés volt. Az első kivételével az összes dobásom a nyolcvan méteres vonal fölé ment, ami egyrészt jó, másrészt számomra most már nagyon idegesítő. Nem vagyok elégedett ezzel az eredménnyel, szeretnék most már ellépni innen, de még nem tartok ott, még csak most fogunk belekezdeni a formába hozásba – értékelt a helyszínen az MTI-nek a háromszoros világbajnoki bronzérmes. – Tudom, hogy sokkal többre vagyok képes, és úgy jöttem ma ide, hogy szeretnék ennél sokkal nagyobbat dobni, de sajnos nem sikerült. Különösebb oka nincs, a technika nagyon jó volt, de még nem tart ott a formám, hogy most 82 métert dobjak, mint tavaly.”

Halász a két és fél hét múlva sorra kerülő Gyulai Memorial előtt már csak egy versenyen indul, és közben megkezdődik számára a formába hozás időszaka. „Szeretnék minden napot úgy kihasználni, hogy legyen értelme, a Gyulai Memorialon pedig jelentősen nagyot javítani az idei legjobb eredményemen” – tette hozzá a 28 éves sportoló.

A felnőtt élmezőnybe tavaly berobbanó, világbajnoki nyolcadik Szabados Ármin remekül, 78.04 méterrel kezdett, a folytatásban azonban sokat rontott, nem tudott javítani, így a hatodik pozícióban végzett. „Jónak indult, aztán nagyon meleg lett, ezért nagyon elfáradtam. A harmadik dobásomért kár, az 79 méter felett volt, de sajnos elvették” – mondta Szabados, aki idén áprilisban Veszprémben 80,95 méterre javította egyéni legjobbját.

Nagy meglepetésre a versenyt a lengyelek ötszörös világbajnoka, a 37 éves Pawel Fajdek nyerte meg, akinek az első sorozatokban 77 méter körüli eredményei voltak, ötödikre viszont nagyon beletalált a dobásba és egészen 81.89 méterig repítette a 7.26 kilogrammos szert, aminél 2022 óta nem tudott nagyobbat dobni.

A második helyen az ukránok ötkarikás bronzérmese, Mihajlo Kohan végzett 81.42-vel, míg a harmadik a világranglista-vezető francia Yann Chaussinand lett 80.92 méteres eredménnyel.

(MTI)