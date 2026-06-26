Marozsán nem jutott be a fináléba, szettelőnyről kikapott a mallorcai tenisztorna elődöntőjében

Talán ezúttal állt a legközelebb Marozsán Fábián (ATP-62.) első ATP-döntőjéhez, de sajnos e mérföldkő elérése továbbra is várat magára. Első számú férfiteniszezőnknek ez volt pályafutása negyedik elődöntője ezen a szinten, az elsőt Münchenben 2025 áprilisában salakon viszonylag simán bukta el a német Alexander Zverev ellen. Januárban Aucklandben kemény pályán kiegyenlített a cseh Jakub Mensíkkel szemben, míg áprilisban Bukarestben salakon a spanyol Daniel Mérida ellen szettelőnyben volt, a döntő felvonást azonban egyaránt 6:1-re nyerte meg a rivális utóbbi két meccsen.

Ezúttal két játék hiányzott. Mindenesetre Marozsán jó héten van túl Mallorcán, füvön, ami bevallottan nem a kedvenc borítása, de talán elkezdett jobban alkalmazkodni hozzá.

A hazai pályán versenyző Alejandro Davidovich Fokina (25.) kiemelkedő küzdőképessége mellett arról is megismerszik, hogy megannyi kiélezett meccsen nem felé billen a mérleg – Myles David amerikai szakíró márciusban összegyűjtötte, hogy a 27 éves spanyol 13 olyan mérkőzést bukott el, amelyen meccslabdája volt.

Ezúttal viszont az újabb szoros ütközet neki kedvezett.

Marozsán, csakúgy mint a negyeddöntőben a szerb Miomir Kecmanovics (51.) ellen, a legjobb pillanatban breakelt az első szettben – a végén, amikor a rivális már nem reagálhatott. Bár négy hármas vezetésnél is volt öt lehetősége, ezeket a spanyol hárította (Kecmanovics ellen egyetlen breaklabda volt az egész első szettben: Marozsán játszmalabdája fogadóként), ám 6:5-nél már megoldotta a fogadójátékot a Vasas SC játékosa. Az első labdamenetben elképesztően sokat futott és jól variálta a játékot (jól ismert nyeséseiből megannyi volt a meccsen), és az első breaklabdát értékesítette, miután a spanyol ellenfél belebombázta a tenyerest a hálóba.

A második szett most is a rivális breakjével kezdődött – és sajnos a párhuzam itt megszűnt a Kecmanovics-meccsel, akkor ugyanis Marozsán egyből visszabreakelt, majd fordított. Az elődöntőben viszont kicsit kicsúszott a kezéből a második játszma – 2:1-nél Davidovich Fokina egy kiváló fonák röptét húzott elő, ezt még Marozsán visszatette, ám a spanyol vetődve érte el Marozsán fonákját, és ütött belőle nyerőt, megörvendeztetve a neki szurkolókat. A spanyol hamarosan kettős breakelőnybe került, és különösebb ellenállás nélkül egyenlített ki, a döntő játszmában viszont sokáig nem lehetett látni, ki kerekedhet felül, magabiztosan hozták az adogatójátékukat a felek.

Négy négynél viszont hiába volt negyven semmi Marozsán javára, Davidovich Fokina megfordította a game-et, majd semmire szerválta ki a mérkőzést.

Davidovich Fokina korábban öt ATP-döntőt vívott meg nyeretlenül, ez lesz a hatodik, az első füvön – ismét egy lépésre került első ATP-trófeájától.

ATP 250, MALLORCA (612 620 dollár, fű)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Alejandro Davidovich (spanyol, 2.)–Marozsán Fábián 5:7, 6:2, 6:4