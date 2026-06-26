Nemzeti Sportrádió

A magyar rögbisek három győzelemmel zárták a chisinaui Eb-kör első napját

2026.06.26. 19:58
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A nők először a románokkal mérkőztek meg és 26–0-ra győztek (Fotó: Magyar Rögbi Szövetség)
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rögbi rögbi Európa-bajnokság rögbi 7-es
A magyar női válogatott két győzelemmel, a férfi egy győzelemmel és egy vereséggel zárta az olimpiai programban szereplő hetes rögbi Európa-bajnokság második vonalának (Trophy) második fordulójában a csoportkör pénteki játéknapját a moldovai Chisinauban.

A férfiak kezdésnek jó tempójú, fordulatos meccsen 19–14-es győzelemmel vágtak vissza a dánoknak a három héttel ezelőtt elszenvedett 22–19-es vereségért, majd a makarskai első kört megnyerő svájciakkal találkoztak, akikkel szemben 19–12-re alulmaradtak. A meccset végig irányító ellenfél már 19–0-ra vezetett, amikor a mieink megkezdték a felzárkózást, de kifutottak az időből.

A nők először a románokkal mérkőztek meg, és úgy győztek 26–0-ra, hogy papírforma fölényüket csak a szünet után igazolták. Ezt követően Montenegróval találkoztak, és jóval könnyedebb mérkőzésen 41–5-re nyertek. 

A férfiak és a nők szombaton, a csoportkör harmadik fordulójában egyaránt a házigazda moldovai együttessel játszanak – mindkettő két-két győzelemmel zárta a pénteket –, majd az egyenes kieséses szakaszban folytatják a küzdelmet, amely vasárnap a helyosztókkal ér véget a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. 

Az Eb végeredménye a két forduló összesítése után alakul ki – június elején a magyar női válogatott negyedik, a férfi hetedik lett a horvát tengerparton rendezett első körben. A nemzetközi szervezet döntése értelmében a Trophy Eb első két helyezettje indulási jogot szerez az európai térség 2027-es, isztambuli olimpiai kvalifikációs tornájára.

 

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