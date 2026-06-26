Dembélé-tripla: ennél korábbi mesterhármas csak egyszer volt vb-n

Ousmane Dembélé a 32. percben kerekítette ki a mesterhármasát; nála korábban csak az osztrák Erich Probst neve mellett állt három gól – ő a Csehszlovákia elleni, 5:0-ra megnyert 1954-es csoportmeccs 24. percében járt mesterhármasnál.

Fontos megjegyezni, hogy a leggyorsabban végrehajtott mesterhármas továbbra is Kiss Lászlóé: 1982-ben, a Salvador elleni 10–1-es mérkőzés 56. percében pályára lépő magyar csatár a 69. és a 76. perc között talált háromszor a kapuba.