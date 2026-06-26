Nemzeti Sportrádió

Dembélé-tripla: ennél korábbi mesterhármas csak egyszer volt vb-n

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 22:08
Címkék
vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026

Ousmane Dembélé a 32. percben kerekítette ki a mesterhármasát; nála korábban csak az osztrák Erich Probst neve mellett állt három gól – ő a Csehszlovákia elleni, 5:0-ra megnyert 1954-es csoportmeccs 24. percében járt mesterhármasnál.

Fontos megjegyezni, hogy a leggyorsabban végrehajtott mesterhármas továbbra is Kiss Lászlóé: 1982-ben, a Salvador elleni 10–1-es mérkőzés 56. percében pályára lépő magyar csatár a 69. és a 76. perc között talált háromszor a kapuba.

 

vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Pape Gueye duplázott, Szenegál öt gólt vágott Iraknak – videók

Foci vb 2026
25 perce

Szenegáli kiütés emberelőnyben: az afrikai csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé

Foci vb 2026
27 perce

Zárás az I-csoportban: Norvégia–Franciaország 1–4, Szenegál–Irak 5–0

Foci vb 2026
32 perce

Ismaila Sarr közben megdöntötte a szenegáli vb-rekordot

Foci vb 2026
43 perce

A szenegáliak menetelése nagyon nem jó Skóciának

Foci vb 2026
52 perce

Javulnak Szenegál esélyei: két gyors gól, és már 3–0 az állás Irak ellen

Foci vb 2026
1 órája

Tovább pörgünk: a norvégok kihagytak egy büntetőt…

Foci vb 2026
1 órája

A harmadik Dembélé-gól különlegessége: minden francia labdához ért!

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik