Haaland nem kezd a norvégoknál, a franciáknál ott van Mbappé a csapatban

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NORVÉGIA: Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, A. Schjelderup. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken

A kispadon: Nyland, Tangvik (k), Ajer, Langas, Heggem, Pedersen, Ryerson, Möller Wolfe, Berge, Thorsby, Ödegaard, Hauge, Nusa, Haaland, Sörloth

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Th. Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Megbízott szövetségi kapitány: Guy Stéphan

A kispadon: Risser, Samba (k), Digne, Gusto, L. Hernandez, Konaté, Saliba, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, Thuram

21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs – I. Gueye, H. Diarra – I. Mbaye, L. Camara, Mané – I. Sarr. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

A kispadon: Diouf (k), Mamadou Sarr, A. Mendy, Malick Diouf, K. Koulibaly, Ciss, Matar Sarr, P. Gueye, Bara Ndiaye, Diao, Jackson, C. Ndiaye, Dieng, I. Ndiaye

IRAK: Baszil – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim, Bajes, Ikbal, Kaszem – Al-Hamadi. Szövetségi kapitány: Graham Arnold

A kispadon: Talib, Dzsalal Hasszan (k), Husszein Ali, Junisz, Tahszin, Maknzi, Iszmail, Szadun, Jakob, Ser, Amin, Fardzsi, Juszif, Ajmen Husszein, Mohanad Ali