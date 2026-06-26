Nemzeti Sportrádió

Haaland nem kezd a norvégoknál, a franciáknál ott van Mbappé a csapatban

R. P.R. P.
2026.06.26. 19:48
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia Irak Szenegál
A labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának záró fordulójában Norvégia–Franciaország és Szenegál–Irak mérkőzést rendeznek. A négy szakvezető kijelölte a kezdőcsapatokat.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
21.00: Norvégia–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NORVÉGIA: Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, A. Schjelderup. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
A kispadon: Nyland, Tangvik (k), Ajer, Langas, Heggem, Pedersen, Ryerson, Möller Wolfe, Berge, Thorsby, Ödegaard, Hauge, Nusa, Haaland, Sörloth
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Th. Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Megbízott szövetségi kapitány: Guy Stéphan
A kispadon: Risser, Samba (k), Digne, Gusto, L. Hernandez, Konaté, Saliba, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, Thuram

21.00: Szenegál–Irak (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs – I. Gueye, H. Diarra – I. Mbaye, L. Camara, Mané – I. Sarr. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
A kispadon: Diouf (k), Mamadou Sarr, A. Mendy, Malick Diouf, K. Koulibaly, Ciss, Matar Sarr, P. Gueye, Bara Ndiaye, Diao, Jackson, C. Ndiaye, Dieng, I. Ndiaye
IRAK: Baszil – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim, Bajes, Ikbal, Kaszem – Al-Hamadi. Szövetségi kapitány: Graham Arnold
A kispadon: Talib, Dzsalal Hasszan (k), Husszein Ali, Junisz, Tahszin, Maknzi, Iszmail, Szadun, Jakob, Ser, Amin, Fardzsi, Juszif, Ajmen Husszein, Mohanad Ali

 

foci vb 2026 vb 2026 Franciaország Norvégia Irak Szenegál
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