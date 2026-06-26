Felkészülés: Jurek Gábor mesternégyesével az MTK legyőzte a Kazincbarcikát

Ha az eső nem is, a gólzápor megérkezett pénteken: az MTK Budapest felkészülési mérkőzésen 4–2-re legyőzte az élvonalból kiesett Kazincbarcikát a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián. Érdekesség, hogy a legutóbbi NB I-es idényben a barciakiak egyszer sem kaptak ki a kék-fehérektől, kétszer megverték őket, egyszer pedig döntetlen született.

A lehető legerősebb összeállításban lépett pályára a tesztmeccsen a hazai együttes, és a Diósgyőrtől megszerzett, utánpótlás-válogatott Jurek Gábor gólparádét rendezett az első félidőben. Kettőt ballal, egyet jobbal szerzett, a negyediket pedig fejjel. A rekkenő hőségben rendezett mérkőzésen a szünetben lecserélt játékos boldogan mondta lapunknak, hogy már a tavaszi szezonban sem ment neki rosszul a játék, de azzal, hogy vége a bizonytalanságnak, s az MTK játékosa lehet, megnyugodva, sokkal jobban tud koncentrálni a játékra.

„Természetesen még az elején járunk a felkészülési programnak – fogalmazott a 22 éves jobbszélső. – Talán nyugalmat adott, hogy eldőlt a sorsom, s persze az is fontos, hogy tulajdonképpen kötetlen szerepben futballozhatok, ennek az eredménye a mostani négy gólom. Természetesen a szabad mozgás nem jelenti azt, hogy azt csinálok a pályán, amit akarok, a játékszituációkban elvárt pozícióknak meg kell felelni. A negyedik gól különösen feldobott, mert a pályaedzőnk, Kanta József sokáig kételkedett abban, hogy fejjel is eltalálhatom a kaput. Hát most láthatta, hogy az is megy.”

Az MTK még további két felkészülési mérkőzést játszik, előbb szerdán a Vasassal, utána a Kecskeméti TE következik, amelyet már a nézők is megtekinthetnek. Ezt követően szlovéniai edzőtáborba utazik az együttes, s a tervek szerint három mérkőzés vár Pinezits Máté vezetőedző együttesére.

A Kazincbarcika egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet, az NB I-ben szereplő csapat gerince ugyanis együtt maradt, s kiegészült a Kisvárdával kötött megállapodás alapján a szabolcsi klubtól érkező fiatalokkal. Noha a csapattal Budapestre érkezett három légiós is, a hírek szerint tőlük a hónap végén elbúcsúzik a szakmai stáb. Ez a helyzet Eduvie Ikobával is, a hórihorgas csatár vélhetően a búcsúmeccsét játszotta és góllal köszönt el a Kazincbarcikától.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MTK BUDAPEST–KAZINCBARCIKA (NB II) 4–2 (4–1)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, zárt kapuk mögött. Vezette: Kovács Imre

MTK, 1. félidő: Demjén (Balázs) – Hinora, Beriasvili, Belényesi, Mikolay – Kata, Szuhodovszki, Zubor – Jurek, Klausz, Kerezsi. 2. félidő: Balázs (Fadgyas) – László (Csóka), Armalas, Horváth D., Kovács P. – Horváth A., Plsek – Molnár Á., Jádi (Szebellédi), Átrok – Jurina. Vezetőedző: Pinezits Máté

KAZINCBARCIKA, 1. félidő: Kocsis G. – Nyíri, Rácz L., Nagy Zs., Ferenczi J. – Szőke, Kártik – Juhász Zs., Schuszter, Varjas Z. – Trencsényi. 2. féldiő: Gyollai – Baranyai N., Ferencsik, Radkowski, Veprik – Meszhi, Major M. – Jazsik, Katona I. (Kun), Koliada – Ikoba. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Jurek (4), ill. Szőke, Ikoba

AZ MTK BUDAPEST NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Szlovénia, július 6–11.

Felkészülési mérkőzések:

Június 26. (péntek): MTK Budapest–Kazincbarcika (NB II) 4–2 (Jurek 4)

Július 1. (szerda), 10.00: MTK Budapest–Vasas

Július 4. (szombat), 10.00: MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

Szlovénia

Július 8. (szerda): Celje (szlovén)–MTK Budapest

Július 11. (szombat): MTK Budapest–Cserkaszi LNZ (ukrán)

Július 11. (szombat): Koper (szlovén)–MTK Budapest

Itthon

Július 18. (szombat), 15.30: MTK Budapest–Kozármisleny (NB II)

Július 18. (szombat), 18.00: MTK Budapest–Komáromi FC (szlovákiai)