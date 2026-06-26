Vb 2026: Norvégia–Franciaország 1–3

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
NORVÉGIA–FRANCIAORSZÁG 1–3
Boston. Boston Stadium. Vezeti: Michael Oliver (angol)
NORVÉGIA: Selvik – Aursnes, Östigard, Falchener, Björkan – Aasgaard, Berg, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, A. Schjelderup. Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
A kispadon: Nyland, Tangvik (k), Ajer, Langas, Heggem, Pedersen, Ryerson, Möller Wolfe, Berge, Thorsby, Ödegaard, Hauge, Nusa, Haaland, Sörloth
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Th. Hernandez – Koné, Tchouaméni – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Megbízott szövetségi kapitány: Guy Stéphan
A kispadon: Risser, Samba (k), Digne, Gusto, L. Hernandez, Konaté, Saliba, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Akliouche, Barcola, Cherki, Mateta, Thuram
G: Dembélé (7., 20., 32.), ill. Aasgaard (21.)
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|AZ I-CSOPORT ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Franciaország
2
2
–
–
6–1
+5
6
|2. Norvégia
2
2
–
–
7–3
+4
6
|3. Szenegál
2
–
–
2
3–6
–3
0
|4. Irak
2
–
–
2
1–7
–6
0
A NORVÉG VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Örjan Nyland (Sevilla – Spanyolország), 13 Egil Selvik (Watford – Anglia), 12 Sander Tangvik (Hamburger SV – Németország)
Védők: 3 Kristoffer Ajer (Brentford – Anglia), 15 Fredrik Björkan (Bodö/Glimt), 25 Henrik Falchener (Viking), 24 Sondre Langas (Derby County – Anglia), 17 Torbjörn Heggem (Bologna – Olaszország), 16 Marcus Pedersen (Torino – Olaszország), 26 Julian Ryerson (Borussia Dortmund – Németország), 5 David Möller Wolfe (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 4 Leo Östigard (Genoa – Olaszország)
Középpályások: 14 Fredrik Aursnes (Benfica – Portugália), 6 Patrick Berg (Bodö/Glimt), 8 Sander Berge (Fulham – Anglia), 2 Morten Thorsby (Cremonese – Olaszország), 18 Kristian Thorstvedt (Sassuolo – Olaszország), 10 Martin Ödegaard (Arsenal – Anglia), 19 Thelo Aasgaard (Rangers FC – Skócia)
Támadók: 22 Oscar Bobb (Fulham – Anglia), 23 Jens Petter Hauge (Bodö/Glimt), 20 Antonio Nusa (Leipzig – Németország), 21 Andreas Schjelderup (Benfica – Portugália), 9 Erling Haaland (Manchester City – Anglia), 11 Jörgen Strand Larsen (Crystal Palace – Anglia), 7 Alexander Sörloth (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps