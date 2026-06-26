Nemzeti Sportrádió

Sajtóhírek szerint az amerikaiak további négy évre csábítják Pochettinót

K. Zs.K. Zs.
2026.06.26. 19:13
Mauricio Pochettino az ausztrálok legyőzése után (Fotó: Getty Images)
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A The Athletic beszámolója szerint az Egyesült Államok labdarúgó-szövetsége még a világbajnokság előtt előterjesztette ajánlatát Mauricio Pochettinónak: a 2030-as vb-ig szóló szerződést kötnének a szövetségi kapitánnyal.

Mauricio Pochettino 2024 szeptembere óta tölti be az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitányi posztját, jelenlegi szerződése a világbajnokság után lejár. 

Az Athletic úgy tudja, a felek hónapok óta egyeztetnek, és bár a szövetség elkötelezett Pochettino megtartása mellett, természetesen a világbajnoki eredmények (amelyek eddig nem rosszak) befolyásolják a torna idejére felfüggesztett tárgyalásokat.

A szövetségi vezetők remélik, hogy az új atlantai edzőközpont elkészülte és a nemzetközi összevetésben versenyképes fizetés mellett a következő négyéves ciklus szakmai kihívásai (hazai olimpia és jó eséllyel hazai Copa América 2028-ban, aztán remények szerint újabb világbajnoki szereplés 2030-ban) is csábítóak Pochettino számára.

Az argentin tréner állítólag nyitott a folytatásra, ugyanakkor keringenek pletykák arról, hogy például a Milan is jó ajánlattal szeretné őt megnyerni vezetőedzőnek.

 

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