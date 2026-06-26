Sajtóhírek szerint az amerikaiak további négy évre csábítják Pochettinót

Mauricio Pochettino 2024 szeptembere óta tölti be az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitányi posztját, jelenlegi szerződése a világbajnokság után lejár.

Az Athletic úgy tudja, a felek hónapok óta egyeztetnek, és bár a szövetség elkötelezett Pochettino megtartása mellett, természetesen a világbajnoki eredmények (amelyek eddig nem rosszak) befolyásolják a torna idejére felfüggesztett tárgyalásokat.

A szövetségi vezetők remélik, hogy az új atlantai edzőközpont elkészülte és a nemzetközi összevetésben versenyképes fizetés mellett a következő négyéves ciklus szakmai kihívásai (hazai olimpia és jó eséllyel hazai Copa América 2028-ban, aztán remények szerint újabb világbajnoki szereplés 2030-ban) is csábítóak Pochettino számára.

Az argentin tréner állítólag nyitott a folytatásra, ugyanakkor keringenek pletykák arról, hogy például a Milan is jó ajánlattal szeretné őt megnyerni vezetőedzőnek.