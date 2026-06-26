Hosszabbított a Bayern München osztrák hátvédje

A 29 éves hátvéd 2029-ig írt alá a bajoroknál, akikhez 2023-ban érkezett az RB Leipzigtől. Az elmúlt idényben 47 tétmérkőzésen erősítette csapatát.

A salzburgi születésű 59-szeres válogatott játékos jelenleg az észak-amerikai világbajnokságon szerepel a nemzeti csapattal, és mindkét eddigi csoportmeccset végigjátszotta a vb-n.