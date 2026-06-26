Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a tromsői sakkolimpia magyar sikercsapatának szövetségi kapitánya

R. P.R. P.
2026.06.26. 18:51
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Horváth Tamás (1951–2026)
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Horváth Tamás sakk gyász sakkolimpia
Életének 75. évében pénteken elhunyt Horváth Tamás nemzetközi mester sakkozó, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Csuti Antal SK szakmai vezetője – számolt be a hírről a zaol.hu és a Blikk is.

Horváth Tamás 1974 és 1976 között háromszor nyerte meg a főiskolás magyar bajnokságot, 1979-ben szerezte meg a nemzetközi mesteri címet.

A 80-as évek egyik legjobb magyar sakkozója volt. A magyar bajnokságokon kétszer volt ezüstérmes, a magyar válogatottal bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon 1983-ban.

Kétszer volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, először 1989 és 1991 k9özött, majd 2009 és 2015 között. A legnagyobb sikerét a 2014-es sakkolimpián érte el Tromsőben. A Lékó Péter, Polgár Judit, Rapport Richárd, Almási Zoltán, Balogh Csaba összeálíltású csapat ezüstérmes lett.

Három évtizedig volt elnökségi tag a Magyar Sakkszövetségben, öt cikluson át az alelnöki pozíciót is betöltötte.

„Horváth Tamás a Zalaegerszegi Csuti Antal Sakk Klub megalapításában és életben tartásában kulcsszereplő volt írja róla a zaol.hu. – A ZTE-ből való kiválás után állt élére az új sakk-klub megalakításának, és a megalakulástól kezdve maradt az, aki volt: a sakk és a sport örök szerelmese. Soha, semmi nem volt teher számára, ha a sakkal, a Csuti Antal SK-val kapcsolatban kerestük, és azzal a kifinomult humorával, amivel rendelkezett, remek diplomáciai érzékét is mindig megmutatta. Horváth Tamás korszakos egyénisége a zalai sportéletnek, a zalakarosi sakkverseny nélküle nem lenne az, ami.”

A tromsői sakkolimpia sikercsapata (balról: Horváth Tamás szövetségi kapitány, Almási Zoltán, Polgár Judit, Lékó Péter, Balogh Csaba – hiányzik Rapport Richárd) (Fotó: Nemzeti Sport)

 

Horváth Tamás sakk gyász sakkolimpia
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