Nemzeti Sportrádió

És ott a harmadik Dembélé-gól – ez ám az aranylabdás produkció!

2026.06.26. 21:37
A franciák nem győzték ünnepelni Ousmane Dembélét (Fotó: Getty Images)
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Ousmane Dembélé a 32. percre már három gólnál tartott Norvégia ellen a labdarúgó-világbajnokság I-csoportjának magyar idő szerint péntek esti rangadóján.

7. perc: Mbappé passza után Dembélé jobbról tört be a tizenhatoson belülre, majd két csel után 11 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0–1)

20. perc: Mbappé passza után Dembélé 21 méterről, ballal tekert a jobb alsó sarokba (0–2) 

21. perc: rögtön a középkezdés után támadásba lendültek a norvégok. A bal oldalon Schjelderup kapott labdát majd Aasgaardhoz passzolt, aki Upamecanóval szemben megcsinált egy testcselt, és 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (1–2)

32. perc: Tchouaméni passza után Dembélé húzogatott a tizenhatoson belül, majd 10 méterről, ballal a jobb alsó sarokba tekert (1–3)

Ousmane Dembélé, aki korábban sohasem szerzett egynél több gólt válogatott mérkőzésen (61/8 volt a mérlege a pénteki kezdésig), a franciák harmadik labdarúgója, aki egy világbajnoki mérkőzésen legalább háromszor talált a kapuba. Just Fontaine 1958-ban Paraguay ellen három, az NSZK ellen négy gólt szerzett, míg Kylian Mbappé a 2022-es döntőben triplázott az argentinok ellen. 

Élő közvetítésünk:
Norvégia–Franciaország

 

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