Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Paraguay–Ausztrália 0–0

2026.06.26. 03:47
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foci vb 2026 vb 2026 Paraguay Ausztrália
A D-csoportban Paraguay és Ausztrália összecsapásán a tét a csoport második helye. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamtosan frissülő, szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
D-CSOPORT
PARAGUAY–AUSZTRÁLIA 0–0 (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
San Francxisco, Bay Arena Stadium. Vezeti: Clément Turpin
PARAGUAY: Gill – Caceres, Velázquez, Alderete, Gustavo Gómez, Maidana – Diego Gómez, Cubas, Galarza, Enciso – Ávalos. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin). A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Balbuena, Canale, Júnior Alonso, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Pitta.  
AUSZTRÁLIA: Beach Herrington, H. Souttar, Circati – Behich, O'Neill, Irvine, Bos– Volpato, Metcalfe – Irankunda. Szövetségi kapitány: Tony Popovic. A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Degenek, Geria, Trewin, Devlin, Hrustic, M. Touré, Mabil, Yengi, Italiano, Leckie, Okon-Engstler, Velupillay.

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