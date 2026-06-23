Vb 2026: Messi rekorder lett; Mbappé és Haaland is duplázott – a 12. játéknap 15 gólja egy helyen

Magyar idő szerint hétfőn este, kedden hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 12. játéknap világsztárok dupláiról szólt: Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Haaland is kétszer talált be – az argentinok klasszisa ezzel élre is állt a vb-örökranglistán. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!