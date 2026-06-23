Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Messi rekorder lett; Mbappé és Haaland is duplázott – a 12. játéknap 15 gólja egy helyen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.23. 08:40
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Hat gól egy képen, ha a legutóbbi játéknapot vesszük figyelembe... (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi M4 Sport foci vb 2026 videós összefoglalók Erling Haaland Kylian Mbappé
Magyar idő szerint hétfőn este, kedden hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: a 12. játéknap világsztárok dupláiról szólt: Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Haaland is kétszer talált be – az argentinok klasszisa ezzel élre is állt a vb-örökranglistán. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0

Videós összefoglaló itt!

FRANCIAORSZÁG–IRAK 3–0

Videós összefoglaló itt!

NORVÉGIA–SZENEGÁL 3–2

Videós összefoglaló itt!

JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2

Videós összefoglaló itt!

 

Lionel Messi M4 Sport foci vb 2026 videós összefoglalók Erling Haaland Kylian Mbappé
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