Vb 2026: Koné sikeres műtéten esett át

„Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vébén már nem léphet pályára” – áll a kanadai szövetség pénteki közleményében.

A 6–0-s hazai győzelemmel zárult vancouveri mérkőzésen a játékosnak Asszim Madibo durva belépőjénél tört el a lába. A katari labdarúgó az esetért piros lapot kapott, a Sassuolo 24 éves játékosát pedig hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.