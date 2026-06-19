Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Koné sikeres műtéten esett át

2026.06.19. 20:19
null
Fotó: Getty Images
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 sérülés Kanada Ismael Koné
Sikeres műtéten van túl Ismaël Koné, a kanadai labdarúgó-válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki világbajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett.

„Múlt éjjel Koné sikeres beavatkozáson esett át, arra számítunk, hogy teljesen felépül, de a vébén már nem léphet pályára” – áll a kanadai szövetség pénteki közleményében.

A 6–0-s hazai győzelemmel zárult vancouveri mérkőzésen a játékosnak Asszim Madibo durva belépőjénél tört el a lába. A katari labdarúgó az esetért piros lapot kapott, a Sassuolo 24 éves játékosát pedig hordágyon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt, és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.

 

foci vb 2026 vb 2026 sérülés Kanada Ismael Koné
Legfrissebb hírek

Öngóllal vezetnek az amerikaiak Ausztrália ellen – videó

Foci vb 2026
5 perce

Paris Hilton is a helyszínen szurkol az amerikaiaknak – Fotó

Foci vb 2026
9 perce

Egy öngóllal máris vezet az Egyesült Államok az ausztrálok ellen

Foci vb 2026
19 perce

Elkezdődött az Egyesült Államok–Ausztrália mérkőzés

Foci vb 2026
33 perce

Megvannak a kezdőcsapatok: így kezd az Egyesült Államok és Ausztrália Seattle-ben

Foci vb 2026
1 órája

USA–Ausztrália: a kétgólos Balogunnal legelöl rohamoznak a hazaiak – íme, a kezdőcsapatok!

Foci vb 2026
1 órája

Jobbal, ballal: óriási gólokat lő az angolok edzésén Anthony Gordon – videó

Foci vb 2026
1 órája

As: nem kezdték jól a vb-t a Barcelona-játékosok

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik