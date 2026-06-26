Vb 2026: Japán–Svédország 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
F-CSOPORT
Japán–Svédország 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Arlington, Dallas Stadion. Vezeti: I. Barton (hondurasi)
JAPÁN: Szuzuki Z. – Itakura, Szeko, Ito H. – Szugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura– Doan, Maeda – Ueda. Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
A kispad: Oszako (k), Hajakava (k), Szugavara, Nagatomo, Vatanabe, Tanigucsi, Szuzuki Dzs., Tomijaszu, Szano K., Szuzuki J., Tanaka, Goto, Ito Dzs., Macsino, Ogava, Siogai
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson, Stroud, Ayari, G. Gudmundsson – Isak, Gyökeres, Elanga. Szövetségi kapitány: Graham Potter
A kispad: V. Johansson, Nordfeldt (kapusok), T. Ali, Bergvall, Ekdal, Karlström, H. Johansson, Nilsson, Sema, E. Smith, Starfelt, Nygren, Svanberg, Svensson, Zeneli
A JAPÁN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Hajakava Tomoki (Kasima Antlers), 12 Oszako Keiszuke (Sanfrecce Hirosima), 1 Szuzuki Zion (Parma – Olaszország)
Védők: 4 Itakura Ko (Ajax – Hollandia), 21 Ito Hiroki (Bayern München – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokio), 20 Szeko Ajumu (Le Havre – Franciaország), 2 Szugavara Jukinari (Werder Bremen – Németország), 25 Szuzuki Dzsunnoszuke (FC Köbenhavn – Dánia), 3 Tanigucsi Sogo (Sint-Truiden – Belgium), 22 Tomijaszu Takehiro (Ajax – Hollandia), 16 Vatanabe Cujosi (Feyenoord – Hollandia)
Középpályások: 10 Doan Ricu (Eintracht Frankfurt – Németország), 14 Ito Dzsunja (KRC Genk – Belgium), 15 Kamada Daicsi (Crystal Palace – Anglia), 8 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 11 Maeda Daizen (Celtic – Skócia), 13 Nakamura Keito (Reims – Franciaország), 24 Szano Kaisu (Mainz – Németország), 17 Szuzuki Juito (Freiburg – Németország), 7 Tanaka Ao (Leeds United – Anglia)
Támadók: 9 Goto Keiszuke (Sint-Truiden – Belgium), 6 Macsino Suto (Borussia Mönchengladbach – Németország), 19 Ogava Koki (NEC Nijmegen – Hollandia), 26 Siogai Kento (Wolfsburg – Németország), 18 Ueda Ajasze (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Morijaszu Hadzsime
A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)
Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Erik Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)
Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise – Belgium)
Támadók: 26 Taha Ali (Malmö – Svédország), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)
Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)