Vb 2026: Franciaország–Svédország 1–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 1–0 (1–0) – ÉLŐ
New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Danny Makkelie (holland)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé, Olise, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Cherki, D. Doué, Mateta, M. Thuram
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud – Isak, Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter
A kispadon: V. Johansson, Nordfeldt (kapusok), Bernhardsson, Ekdal, Hien, H. Johansson, Eric Smith, Starfelt, Karlström, Nygren, Sema, Svanberg, Zeneli, T. Ali, G. Nilsson
Gólszerző: Mbappé (45.)
A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)
Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)
Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)
Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.
A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Viktor Johansson (Stoke City – Anglia), 23 Kristoffer Nordfeldt (AIK), 1 Jacob Widell Zetterström (Derby County – Anglia)
Védők: 21 Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel – Németország), 14 Hjalmar Ekdal (Burnley FC – Anglia), 5 Gabriel Gudmundsson (Leeds United – Anglia), 4 Isak Hien (Atalanta – Olaszország), 6 Herman Johansson (FC Dallas – Egyesült Államok), 2 Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga – Portugália), 3 Victor Lindelöf (Aston Villa – Anglia), 20 Eric Smith (St. Pauli – Németország), 15 Carl Starfelt (Celta Vigo – Spanyolország), 24 Elliot Stroud (Mjällby AIF), 8 Daniel Svensson (Borussia Dortmund – Németország)
Középpályások: 18 Yasin Ayari (Brighton & Hove Albion – Anglia), 7 Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur – Anglia), 16 Jesper Karlström (Udinese – Olaszország), 10 Benjamin Nygren (Celtic FC – Skócia), 13 Ken Sema (Pafosz – Ciprus), 19 Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg – Németország), 22 Besfort Zeneli (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium)
Támadók: 26 Taha Ali (Malmö FF), 11 Anthony Elanga (Newcastle United – Anglia), 17 Viktor Gyökeres (Arsenal – Anglia), 9 Alexander Isak (Liverpool FC – Anglia), 25 Gustaf Nilsson (FC Bruges – Belgium)
Szövetségi kapitány: Graham Potter (angol)