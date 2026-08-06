Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: Pellacani ötödik aranyát nyerte meg műugrásban

2026.08.06. 18:53
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Chiara Pellacani (Fotó: Getty Images)
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női szinkrontoronyugrás vizes Eb vizes Európa-bajnokság
A Chiara Pellacani, Elisa Pizzini olasz kettős nyerte meg a női szinkronműugrók versenyét csütörtökön a párizsi Európa-bajnokságon.

Pellacani ezzel sporttörténelmet írt, ugyanis az ötödik aranyát gyűjtötte be a kontinensviadalon, erre korábban senki sem volt képes.

A második helyen az ukránok, a harmadikon a német duó végzett.

A semleges színekben visszatérő oroszok képviseletében Ruszlan Ternovoj nyerte meg csütörtökön a párizsi vizes Európa-bajnokság utolsó műugró-versenyszámát, a férfi toronyugrást.

Az ezüst- és a bronzérem is német sportoló nyakába került: Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk végzett a második, Johannes Ole Rosler pedig a harmadik helyen.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Női szinkronugrás, 3 m, DÖNTŐ
Európa-bajnok: Chiara Pellacani, Elisa Pizzini (Olaszország) 308.07 pont
2. Kszenyija Bocsek, Dijana Karnafel (Ukrajna) 278.40
3. Lena Corna Henschel, Jette Müller (Németország) 274.59

Férfi toronyugrás, 10 m, DÖNTŐ
Európa-bajnok: Ruszlan Ternovoj (Oroszország, semleges színekben) 524.20 pont
2. Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk (Németország) 513.05
3. Johannes Ole Rosler (Németország) 480.75

 

női szinkrontoronyugrás vizes Eb vizes Európa-bajnokság
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