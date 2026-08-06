Nemzeti Sportrádió

Jön Dzsudzsákék csatája a dán rekordbajnok ellen, Markgráf a kispadon – íme, a kezdők!

V. J.V. J.
2026.08.06. 18:00
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Fotó: Czinege Melinda
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kl DVSC FC Köbenhavn Debrecen
Kihirdették a kezdőcsapatokat a Debreceni VSC–FC Köbenhavn Konferencialiga-selejtező első mérkőzésére. A dánok napokban igazolt hátvédje, Markgráf Ákos a kispadon ül, míg a Loki nyáron igazolt francia csatára, Sohan Baldoni első góljára hajt tétmeccsen.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
DEBRECENI VSC–FC KÖBENHAVN (dán)élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Enea Jorgji (albán)
DVSC: Andrejev – Szécsi, Mejias, Lang, Keller – Batik, Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel
A kispadon: Erdélyi (kapus), Guerrero, Myrtaj, Szendrei, Kaye, Macsó, Vajda, Egri, Kusnyír, Hermann, Patai, Sain
KÖBENHAVN: Kotarski – Meling, Gabriel Pereira, Beijmo, Marcos López – Delaney, Král – Elyounoussi, Madsen, Robert – Cornelius. Vezetőedző: Bo Svensson
A kispadon: Rúnarsson, Breum-Harild (kapusok), Garananga, Markgráf, Moukoko, Myrie, Nasnas, Clem, Nyassi, Ndjee, Olsen

 

kl DVSC FC Köbenhavn Debrecen
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