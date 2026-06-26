Vb 2026: A németek védelmükbe vették Manuel Neuert, a kapus sem hibáztatja magát

A New York-i mérkőzés utáni értékelésnél a csoportelsőségét már két kör után biztossá tevő németek kapusa határozottan kijelentette, hogy nem az ő hibája eredményezte Ecuador győztes találatát. A 77. percben jobb oldali szöglet után a rövid saroknál megcsúsztatott labda a kapu felé tartott, és Neuer kilépve hiába akarta magához ölelni, Gonzalo Plata jó ütemben érkezve megelőzte, és a kapuba spiccelt.

„Minden kapus tudja, hogy így kellett helyezkednem a labdára. Ez olyan, mint amikor egy játékos a labdáért küzd, ám az ellenfele csak egy lábujjhosszal ugyan, de megelőzi” –mondta Neuer, akinek elemzését több honfitársa osztotta. Közöttük Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya is.

„Rendkívül frusztráló lehet Manu számára” – utalt a szakvezető arra, hogy a kapus ezúttal sem tudott kapott gól nélkül zárni – a 2014-es riói vb-cím óta Neuer mind a kilenc vb-mérkőzésén kapott legalább egy gólt –, az ecuadori találatokat eredményező lövéseket pedig „alattomosként” jellemezte.

Jonathan Tah, a német válogatott védője hozzátette: a második kapott gólnál mindannyian a tizenhatoson belül voltak, bármelyikük reagálhatott volna kicsit gyorsabban, így a gól nem sok „belemagyarázást” érdemel. Bastian Schweinsteiger az ARD szakértőjeként szintén nem óhajtotta kritizálni volt társát: „Rendkívül nehéz a kapusnak reagálni ilyen helyzetben, amikor ennyien vannak előtte, nem sokat tehet.”

Nagelsmann a folytatásra vonatkozóan azt a szakmai konklúziót vonta le, hogy kicsit nyugodtabbnak kell maradniuk, és el kell engedniük azt az érzést, hogy minden támadásukat góllal kell befejezniük. Hozzátette: tanulniuk kell a vereségből, és bár hétfőn is bízik a hasonlóan jó kezdésben – Ecuador ellen már a második percben vezetést szereztek –, kiemelte, hogy utána sokkal türelmesebben kell futballozniuk, hogy újabb lehetőségekig jussanak.

A győzelemmel Ecuador a csoportban négy pontjával – az egyaránt hatpontos németek és elefántcsontpartiak mögött – a harmadik helyen végzett, amivel kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszra.

Willian Pacho, a dél-amerikaiak védője úgy fogalmazott a németek legyőzését követően, hogy annak ellenére álltak helyt és győztek, hogy már a meccs elején hátrányba kerültek. A Paris Saint-Germain belső védője kiemelte: két nehéz meccs után voltak, amelyektől előzetesen többet reméltek, mint amit végül kaptak, ők azonban továbbra is bíztak magukban. Pacho hangsúlyozta még az őket megelőző generációk érdemeit abban, hogy korosztályuk most ott lehet a vb-n, és annak egyenes kieséses szakaszába jutott. Ecuador ötödször szerepel a vb-n, és eddig egyszer, 2006-ban élte túl a csoportkört.

A németek hétfőn a C/D/F-csoportból érkező harmadikkal találkoznak majd a legjobb 32 között, míg Elefántcsontpartra másnap az I-csoport második helyezettje vár. Ecuador csoportharmadikként a társrendező Mexikóval, Svájccal, a K-csoport győztesével vagy az L jelű négyes legjobbjával mérkőzik meg.