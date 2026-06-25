Hiába a 2. percben kapott gól, Ecuador fordított, legyőzte Németországot, és továbbjutott

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1 (1–1)

New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Tori Penso (egyesült államokbeli)

ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié (Estupinán, 71.) – Franco (Preciado, 64.), Caicedo – Yeboah (Torres, 85.), Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) – E. Valencia (K. Rodríguez, 64.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Thiaw, 60.), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, a szünetben) – L. Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) – Havertz (Undav, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

Gólszerző: Angulo (9.), Plata (77.), ill. L. Sané (2.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Helye van-e Deniz Undavnak a német kezdő tizenegyben? Forró téma ezekben a napokban, az eddig a cseresorból beszálló stuttgarti támadó három gólja az egyik serpenyőben, Julian Nagelsmann szövetségi kapitányi pillanatnyi játékospolitikája a másikban. Egyelőre Nagelsmann szava bír nagyobb súllyal, azaz az első két vb-meccsen összesen három gólt szerző Undav harmadszor is a kispadon kezdett, egészen a 60. percig ott is maradt, és bár akkor pályára léphetett, most nem tudott érdemben hozzátenni a nem túl acélos német támadójátékhoz.

Az mindenesetre már a 2. percben kiderült, hogy a Nationalelf képes gólt szerezni nélküle is: Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz összjáték után Leroy Sané 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Az ecuadoriak reklamáltak, ugyanis Pedro Vite feje – a labda elrúgásának pillanata után – találkozott Pavlovic nagyon magasra emelt lábával, de Tori Penso játékvezetőt nem sikerült meggyőzniük. (0–1)

Van olyan csapat, amelyet összeroppant, de legalábbis hosszú időre visszavet egy ilyen korán kapott, ráadásul vitatható gól, de Ecuadornak ezen a napon sem ez, sem a hosszú tiltakozás fért bele. Jött is az egyenlítő gól a 9. percben: a letámadás súlya alatt Felix Nmecha labdát vesztett a saját térfelén, Vite megjátszotta Nilson Angulót, aki 21 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt. Ecuador az első gólját szerezte meg ezen a világbajnokságon – negyven kapura lövési/fejelési kísérlet kellett hozzá! (1–1)

A folytatásban a németeknél volt többet a labda, ők vették célba többször a kaput, de igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki, 1–1-gyel mentek pihenőre a felek.

Akárcsak az első félidőben, a másodikban is hozott izgalmakat a második perc, és Sané megint főszerepet játszott – egy megadott német tizenegyest az ő korábbi, felezővonal közeli szabálytalansága után vont vissza az amerikai játékvezető VAR-ozás után.

Enner Valencia lövése pörgette fel a meccset, az élete 22. világbajnoki mérkőzését teljesítő Manuel Neuer védett (62. perc), Valenciának meg ez volt az utolsó megmozdulása a mérkőzésen – az ő mezszámát is felmutatták a kezdődő cserehullám során. Az ő helyére állt be Kevin Rodríguez, aki a 77. percben megcsúsztatta Vite szögletét, és mielőtt Neuer kezébe hullott volna a labda, a szemfüles Gonzalo Plata közvetlen közelről a léc alá emelte. (2–1)

A vezető gól birtokában Ecuadornak már „csak” vigyáznia kellett az eredményre, mert a négy pont – a legjobb nyolc harmadik helyezett egyikeként – belépőt jelentett a legjobb 32 közé. Ha nem is volt eseménytelen a hétperces ráadással megtoldott hátralévő játékidő, az ecuadori védelem állta a kitartó, ám nem túl fantáziadús német támadásokat, ami továbbjutást ért.