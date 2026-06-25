Hiába a 2. percben kapott gól, Ecuador fordított, legyőzte Németországot, és továbbjutott

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
E-CSOPORT
ECUADOR–NÉMETORSZÁG 2–1 (1–1)
New York, New York/New Jersey Stadion, 80 663 néző. Vezette: Tori Penso (egyesült államokbeli)
ECUADOR: Galíndez – Plata, Ordónez, Pacho, Hincapié (Estupinán, 71.) – Franco (Preciado, 64.), Caicedo – Yeboah (Torres, 85.), Vite, Angulo (J. Caicedo, 85.) – E. Valencia (K. Rodríguez, 64.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Thiaw, 60.), Rüdiger, Tah, Raum – Nmecha (Beier, 64.), Pavlovic (Stiller, a szünetben) – L. Sané, Musiala, Wirtz (Gross, 73.) – Havertz (Undav, 60.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
Gólszerző: Angulo (9.), Plata (77.), ill. L. Sané (2.)
ÖSSZEFOGLALÓ
Helye van-e Deniz Undavnak a német kezdő tizenegyben? Forró téma ezekben a napokban, az eddig a cseresorból beszálló stuttgarti támadó három gólja az egyik serpenyőben, Julian Nagelsmann szövetségi kapitányi pillanatnyi játékospolitikája a másikban. Egyelőre Nagelsmann szava bír nagyobb súllyal, azaz az első két vb-meccsen összesen három gólt szerző Undav harmadszor is a kispadon kezdett, egészen a 60. percig ott is maradt, és bár akkor pályára léphetett, most nem tudott érdemben hozzátenni a nem túl acélos német támadójátékhoz.
Az mindenesetre már a 2. percben kiderült, hogy a Nationalelf képes gólt szerezni nélküle is: Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz összjáték után Leroy Sané 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt. Az ecuadoriak reklamáltak, ugyanis Pedro Vite feje – a labda elrúgásának pillanata után – találkozott Pavlovic nagyon magasra emelt lábával, de Tori Penso játékvezetőt nem sikerült meggyőzniük. (0–1)
Van olyan csapat, amelyet összeroppant, de legalábbis hosszú időre visszavet egy ilyen korán kapott, ráadásul vitatható gól, de Ecuadornak ezen a napon sem ez, sem a hosszú tiltakozás fért bele. Jött is az egyenlítő gól a 9. percben: a letámadás súlya alatt Felix Nmecha labdát vesztett a saját térfelén, Vite megjátszotta Nilson Angulót, aki 21 méterről jobbal a bal alsó sarokba lőtt. Ecuador az első gólját szerezte meg ezen a világbajnokságon – negyven kapura lövési/fejelési kísérlet kellett hozzá! (1–1)
A folytatásban a németeknél volt többet a labda, ők vették célba többször a kaput, de igazán nagy helyzet egyik oldalon sem alakult ki, 1–1-gyel mentek pihenőre a felek.
Akárcsak az első félidőben, a másodikban is hozott izgalmakat a második perc, és Sané megint főszerepet játszott – egy megadott német tizenegyest az ő korábbi, felezővonal közeli szabálytalansága után vont vissza az amerikai játékvezető VAR-ozás után.
Enner Valencia lövése pörgette fel a meccset, az élete 22. világbajnoki mérkőzését teljesítő Manuel Neuer védett (62. perc), Valenciának meg ez volt az utolsó megmozdulása a mérkőzésen – az ő mezszámát is felmutatták a kezdődő cserehullám során. Az ő helyére állt be Kevin Rodríguez, aki a 77. percben megcsúsztatta Vite szögletét, és mielőtt Neuer kezébe hullott volna a labda, a szemfüles Gonzalo Plata közvetlen közelről a léc alá emelte. (2–1)
A vezető gól birtokában Ecuadornak már „csak” vigyáznia kellett az eredményre, mert a négy pont – a legjobb nyolc harmadik helyezett egyikeként – belépőt jelentett a legjobb 32 közé. Ha nem is volt eseménytelen a hétperces ráadással megtoldott hátralévő játékidő, az ecuadori védelem állta a kitartó, ám nem túl fantáziadús német támadásokat, ami továbbjutást ért.
|AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Németország
3
2
–
1
10–4
+6
6
|2. Elefántcsontpart
3
2
–
1
4–2
+2
6
|3. Ecuador
3
1
1
1
2–2
0
4
|4. Curacao
3
–
1
3
1–9
–8
1
AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), 12 Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), 22 Gonzalo Valle (LDU Quito)
Védők: 7 Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), 3 Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), 26 Yaimar Medina (Genk – Belgium), 4 Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), 6 Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó), 17 Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), 2 Félix Torres (Internacional – Brazília)
Középpályások: 5 Jordy Alcívar (Independiente del Valle), 23 Moisés Caicedo (Chelsea FC – Anglia), 18 Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), 21 Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), 14 Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), 10 Kendry Páez (River Plate – Argentína), 19 Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), 8 Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), 15 Pedro Vite (UNAM – Mexikó)
Támadók: 20 Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), 24 Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország), 16 Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), 11 Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), 13 Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), 9 John Yeboah (Venezia – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)
A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)
Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)
Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)
Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann