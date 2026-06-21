Nemzeti Sportrádió

Van még visszaút? Kettővel megy Japán a szünetben

CS. M.CS. M.
2026.06.21. 07:07
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Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Tunézia–Japán 0–4

A világbajnokság történetének 1000. mérkőzése, a játékvezető Kovács István! A tunéziai válogatott sok változással és új kapitánnyal, míg a japánok Takefusza Kubo nélkül állnak ki.

 

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