Unai Simón megelőzheti Casillast és Zengát is

A jelenlegi rekordot még a legendás Iker Casillas tartja, azonban ha az Athletic Bilbao kapuvédője a következő körben 50 percig nem kap gólt, megelőzi honfitársát a listán. Sőt, ha 89 percig bírja kapott gól nélkül, abszolút rekordot állít fel, s maga mögé utasítja a jelenlegi éllovas olasz Walter Zengát is.

A spanyol válogatott a legjobb 32 között július 2-án lép pályára egyelőre ismeretlen ellenféllel szemben.