Unai Simón megelőzheti Casillast és Zengát is
Unai Simón lehet az a kapus a spanyol válogatott történetében, aki a legtovább megőrzi kapuját a góltól. Ehhez a történelmi rekordhoz már csak 50 percre van szüksége.
A jelenlegi rekordot még a legendás Iker Casillas tartja, azonban ha az Athletic Bilbao kapuvédője a következő körben 50 percig nem kap gólt, megelőzi honfitársát a listán. Sőt, ha 89 percig bírja kapott gól nélkül, abszolút rekordot állít fel, s maga mögé utasítja a jelenlegi éllovas olasz Walter Zengát is.
A spanyol válogatott a legjobb 32 között július 2-án lép pályára egyelőre ismeretlen ellenféllel szemben.
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