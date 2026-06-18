Nemzeti Sportrádió

Tuchel panasza után a FIFA változtatott a fotósok elhelyezésén Dallasban

R. P.R. P.
2026.06.18. 21:07
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Fotó: Getty Images
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Mint arról beszámoltunk, Thomas Tuchelnek, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának nem tetszett a fotósok elhelyezkedése a horvátok elleni meccs előtt a himnuszok alatt, mivel olyan sokan voltak, hogy nem látta a pályát és a játékosait. A panasz nyomán a FIFA változtatott a gyakorlaton.

 

„Nagyon különleges pillanat volt – mondta később Tuchel. – Ott álltak egy 50 fotós alkotta fal előtt, és egyik játékosomra sem láttam rá. Picit rontottak az élményen.”

Az AT&T Stadion leginkább a Dallas Cowboys amerikaifutball-meccseinek ad otthont, és ebben az esetben az NFL-aréna túl kicsi a labdarúgó-világbajnokság találkozóihoz. Ezért a felszínt meg kellett emelni 1.2 méterrel, de ezt csak az oldalsó területek csökkentésével tudták megoldani. Ezzel összefüggésben a fotósoknak is kisebb részen kellett elhelyezkedniük.

Tuchel panasza után a FIFA úgy döntött, hogy a fotósoknak ezentúl a felezővonal közelében, egy csoportban kell elhelyezkedniük, hogy ne zavarják a kispadon ülőket.

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Az angol válogatott szövetségi kapitánya nem értette, pontosan mit csinálnak mellette.

 

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