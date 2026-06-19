Szexuális erőszak vádjával bíróság elé áll a marokkóiak és a PSG sztárja
Az ügy 2023 februárjában indult, amikor egy akkor 24 éves nő feljelentést tett a Párizs délkeleti részén található Val-de-Marne megyében, azt állítva, hogy a futballista megerőszakolta. A nyomozást követően a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ügy a bűnügyi bíróság elé kerüljön – számolt be róla a France Info.
A sértett jogi képviselője szerint a döntés összhangban van az ügyészség, a vizsgálóbíró és a fellebbviteli ügyész álláspontjával. Az ügyvéd úgy fogalmazott, ügyfele megkönnyebbüléssel fogadta a határozatot, és reméli, hogy a tárgyalás más szexuális erőszak áldozatait is arra ösztönzi majd, hogy kiálljanak az igazukért.
Asraf Hakimi továbbra is határozottan tagadja a vádakat. Védője szerint a nyomozás során számos, a játékost mentő bizonyíték került elő, amelyek más ügyekben elegendőek lettek volna az eljárás megszüntetéséhez. Az ügyvéd hozzátette, hogy védence várja a tárgyalást, amelyen nyilvánosan is ismertetni kívánja álláspontját.
A 27 éves labdarúgó pénteken közösségi oldalán azt írta, a bírósági eljárás végre lehetőséget ad számára, hogy elmondja a saját verzióját a történtekről, és ismét hangsúlyozta: ártatlannak tartja magát. Bejegyzésében így fogalmazott: „Ha nem lennék ismert, soha nem lett volna ebből ügy...”
A Paris Saint-Germain játékosa, egyben a marokkói válogatott csapatkapitánya jelenleg a világbajnokságon szerepel nemzeti együttesével, amely magyar idő szerint szombat éjfélkor Skócia ellen játssza második csoportmérkőzését.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!