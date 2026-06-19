Nemzeti Sportrádió

Szexuális erőszak vádjával bíróság elé áll a marokkóiak és a PSG sztárja

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.19. 10:40
null
Asraf Hakimi szerint csak a hírneve miatt lett felkapva ez az ügy (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 marokkói labdarúgó-válogatott szexuális erőszak Asraf Hakimi bíróság Paris Saint-Germain
A versailles-i fellebbviteli bíróság pénteki döntése értelmében bíróság elé áll nemi erőszak vádjával Asraf Hakimi, a Paris Saint-Germain és a marokkói válogatott hátvédje.

Az ügy 2023 februárjában indult, amikor egy akkor 24 éves nő feljelentést tett a Párizs délkeleti részén található Val-de-Marne megyében, azt állítva, hogy a futballista megerőszakolta. A nyomozást követően a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy az ügy a bűnügyi bíróság elé kerüljönszámolt be róla a France Info.

A sértett jogi képviselője szerint a döntés összhangban van az ügyészség, a vizsgálóbíró és a fellebbviteli ügyész álláspontjával. Az ügyvéd úgy fogalmazott, ügyfele megkönnyebbüléssel fogadta a határozatot, és reméli, hogy a tárgyalás más szexuális erőszak áldozatait is arra ösztönzi majd, hogy kiálljanak az igazukért.

Asraf Hakimi továbbra is határozottan tagadja a vádakat. Védője szerint a nyomozás során számos, a játékost mentő bizonyíték került elő, amelyek más ügyekben elegendőek lettek volna az eljárás megszüntetéséhez. Az ügyvéd hozzátette, hogy védence várja a tárgyalást, amelyen nyilvánosan is ismertetni kívánja álláspontját.

A 27 éves labdarúgó pénteken közösségi oldalán azt írta, a bírósági eljárás végre lehetőséget ad számára, hogy elmondja a saját verzióját a történtekről, és ismét hangsúlyozta: ártatlannak tartja magát. Bejegyzésében így fogalmazott: „Ha nem lennék ismert, soha nem lett volna ebből ügy...”

A Paris Saint-Germain játékosa, egyben a marokkói válogatott csapatkapitánya jelenleg a világbajnokságon szerepel nemzeti együttesével, amely magyar idő szerint szombat éjfélkor Skócia ellen játssza második csoportmérkőzését.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
C-CSOPORT
Szombat, 0.00: Skócia–Marokkó, Boston (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

foci vb 2026 marokkói labdarúgó-válogatott szexuális erőszak Asraf Hakimi bíróság Paris Saint-Germain
Legfrissebb hírek

CR7 nővérének nem tetszik a vb – vagy inkább csak a portugál csapat?

Foci vb 2026
2 perce

Panaszt nyújt be Irán a FIFA-nál a vb-n őket ért igazságtalanságok miatt

Foci vb 2026
32 perce

Eddig egyetlen válogatott sorsa dőlt el

Foci vb 2026
47 perce

Ez ám a látvány: 400 ezer ember gyűlt össze Mexikóvárosban – videó

Foci vb 2026
1 órája

Haiti vb-rekordot dönthet: 52 éves szünet után szerezhet ismét gólt

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: teljesült Vozinha kívánsága, édesanyja elutazott az Egyesült Államokba – videó

Foci vb 2026
2 órája

Csapattársa a meccs után azonnal meglátogatta a súlyosan megsérülő Konét a kórházban

Foci vb 2026
4 órája

Amerikai pite: horrorsérülés, kiállítások, tripla és egy csoportgyőztes – a 8. nap vb-kibeszélője

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik