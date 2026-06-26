Szenegáli kiütés emberelőnyben: az afrikai csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
I-CSOPORT
SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Anthony Taylor (angol)
SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 57.) – I. Mbaye (I. Ndiaye, 57.), L. Camara (N. Jackson, 57.), Mané – I. Sarr (Diao, 80.). Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
IRAK: Baszil (Dzs. Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 57.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi (Juszif, 57.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold
Gólszerző: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 72.), I. Ndiaye (82.)
Kiállítva: Szulaka (13.)
Mindkét csapat úgy vágott neki a csoportkör utolsó fordulójának, hogy még nem szerzett pontot, így a felekre egyaránt igaz volt, hogy csak akkor van esélyük továbbjutni csoportharmadikként, ha nagy különbségű győzelmet aratnak. Ehhez Szenegál remekül, Irak pocsékul kezdett. Még csak a negyedik percben jártunk, amikor jobb oldali szöglet után Abdoulaye Seck fejesét követően Habib Diarráról pattant be a labda a közel-keletiek kapujába. A folytatás is rosszul alakult az iraki válogatott számára, pár perc múlva Rebin Szulaka hibázott hátul, a labdaeladása után gólhelyzetben visszahúzta Sadio Manét, amiért elsőre sárgát kapott, majd a VAR közbenjárásának köszönhetően Anthony Taylor játékvezető felmutatta a védőnek a piros lapot.
Azt lehetett hinni, hogy ezt követően felborul a pálya, és az afrikai csapat gól- és emberelőnyben nekilát ellenfele kiütésének, ezzel szemben az irakiak jól tartották magát. Persze volt helyzete Szenegálnak, Ismail Jakobs lőtt bő fél óra után a kapu mellé, míg a játékrész vége előtt Sadio Mané bombázott a kapu fölé. Irakot pedig még az ág is húzta, ugyanis Ahmed Baszil a hátát fájlalta, így Dzsalal Hasszannak kellett beállnia a kapuba a szünetben.
A második félidőt is jól kezdte a szenegáli együttes, és ugyan Sadio Mané helyzete még kimaradt, gyorsan eldőlt az összecsapás. Előbb Lamine Camara centerezéséből Ismaila Sarr lőtt a léc alá, majd három perccel később az a Pape Gueye tekert 20 méterről a jobb felső sarokba, aki másfél perccel előtte állt be. Ezt követően a cserék és az ivószünet némileg megtörték az afrikaiak lendületét, ám hamar újra elkapták a fonalat. A 72. percben ismét Pape Gueye villant, aki 14 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel már pluszos lett Szenegál gólkülönbsége.
Szétesett az iraki védelem, egymást követték a szenegáli helyzetek. Sadio Manénak nem akart összejönni a gól, az emelése után a labda a bal kapufát találta el, majd Nicolas Jackson életerős lövését védte Dzsalal Hasszan. A hajrá elején megszületett az ötödik afrikai gól, ezúttal Iliman Ndiaye lőtte ki 20 méterről a bal felső sarkot. Még azért szívesen növelte volna előnyét a szenegáli válogatott, Nicolas Jackson próbált feliratkozni a gólszerzők közé, ám a fejesét védte a kapus, aki még Iliman Ndiaye megpattanó lövését is hárította az utolsó pillanatokban.
Szenegál 5–0-ra kiütötte Irakot, ezzel megszerezte a kvartett harmadik helyét, ennek pedig Skócia és Dél-Korea aligha örül, mivel jobb gólkülönbségével mindkét válogatottat megelőzte a csoportharmadikok rangsorában. A továbbjutás így is messze nem biztos, de az afrikai csapatnak van oka bizakodni.
|AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Franciaország
3
3
–
–
10– 2
+8
9
|2. Norvégia
3
2
–
1
8– 7
+1
6
|3. Szenegál
3
1
–
2
8– 6
+2
3
|4. Irak
3
–
–
3
1–12
–11
0
A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)
Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)
Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)
Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)
Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junusz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Maknzi (al-Karma), 24 Zaid Iszmail (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)
Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)
Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)
Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)