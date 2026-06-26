Szenegáli kiütés emberelőnyben: az afrikai csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

I-CSOPORT

SZENEGÁL–IRAK 5–0 (1–0)

Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Anthony Taylor (angol)

SZENEGÁL: Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 58.), Niakhaté, I. Jakobs – I. Gueye, H. Diarra (P. Gueye, 57.) – I. Mbaye (I. Ndiaye, 57.), L. Camara (N. Jackson, 57.), Mané – I. Sarr (Diao, 80.). Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

IRAK: Baszil (Dzs. Hasszan, a szünetben) – Putrosz, Hasim, Szulaka, Doszki – Al-Ammari – Dzsaszim (Maknzi, 57.), Bajes, Ikbal (Jakob, 67.), Kaszem (Junusz, 16.) – Al-Hamadi (Juszif, 57.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

Gólszerző: H. Diarra (4.), I. Sarr (56.), P. Gueye (59., 72.), I. Ndiaye (82.)

Kiállítva: Szulaka (13.)

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Mindkét csapat úgy vágott neki a csoportkör utolsó fordulójának, hogy még nem szerzett pontot, így a felekre egyaránt igaz volt, hogy csak akkor van esélyük továbbjutni csoportharmadikként, ha nagy különbségű győzelmet aratnak. Ehhez Szenegál remekül, Irak pocsékul kezdett. Még csak a negyedik percben jártunk, amikor jobb oldali szöglet után Abdoulaye Seck fejesét követően Habib Diarráról pattant be a labda a közel-keletiek kapujába. A folytatás is rosszul alakult az iraki válogatott számára, pár perc múlva Rebin Szulaka hibázott hátul, a labdaeladása után gólhelyzetben visszahúzta Sadio Manét, amiért elsőre sárgát kapott, majd a VAR közbenjárásának köszönhetően Anthony Taylor játékvezető felmutatta a védőnek a piros lapot.

Rebin Szulaka (2) hibája miatt korán megfogyatkozott Irak (Fotó: Getty Images)

Azt lehetett hinni, hogy ezt követően felborul a pálya, és az afrikai csapat gól- és emberelőnyben nekilát ellenfele kiütésének, ezzel szemben az irakiak jól tartották magát. Persze volt helyzete Szenegálnak, Ismail Jakobs lőtt bő fél óra után a kapu mellé, míg a játékrész vége előtt Sadio Mané bombázott a kapu fölé. Irakot pedig még az ág is húzta, ugyanis Ahmed Baszil a hátát fájlalta, így Dzsalal Hasszannak kellett beállnia a kapuba a szünetben.

A második félidőt is jól kezdte a szenegáli együttes, és ugyan Sadio Mané helyzete még kimaradt, gyorsan eldőlt az összecsapás. Előbb Lamine Camara centerezéséből Ismaila Sarr lőtt a léc alá, majd három perccel később az a Pape Gueye tekert 20 méterről a jobb felső sarokba, aki másfél perccel előtte állt be. Ezt követően a cserék és az ivószünet némileg megtörték az afrikaiak lendületét, ám hamar újra elkapták a fonalat. A 72. percben ismét Pape Gueye villant, aki 14 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel már pluszos lett Szenegál gólkülönbsége.

Pape Gueye beállt, majd duplázott (Fotó: Getty Images)

Szétesett az iraki védelem, egymást követték a szenegáli helyzetek. Sadio Manénak nem akart összejönni a gól, az emelése után a labda a bal kapufát találta el, majd Nicolas Jackson életerős lövését védte Dzsalal Hasszan. A hajrá elején megszületett az ötödik afrikai gól, ezúttal Iliman Ndiaye lőtte ki 20 méterről a bal felső sarkot. Még azért szívesen növelte volna előnyét a szenegáli válogatott, Nicolas Jackson próbált feliratkozni a gólszerzők közé, ám a fejesét védte a kapus, aki még Iliman Ndiaye megpattanó lövését is hárította az utolsó pillanatokban.

Szenegál 5–0-ra kiütötte Irakot, ezzel megszerezte a kvartett harmadik helyét, ennek pedig Skócia és Dél-Korea aligha örül, mivel jobb gólkülönbségével mindkét válogatottat megelőzte a csoportharmadikok rangsorában. A továbbjutás így is messze nem biztos, de az afrikai csapatnak van oka bizakodni.

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ I-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Franciaország 3 3 – – 10– 2 +8 9 2. Norvégia 3 2 – 1 8– 7 +1 6 3. Szenegál 3 1 – 2 8– 6 +2 3 4. Irak 3 – – 3 1–12 –11 0

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), 16 Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 23 Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: 2 Mamadou Sarr (Chelsea FC – Anglia), 4 Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), 14 Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), 15 Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), 19 Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais – Franciaország), 24 Antoine Mendy (Nice – Franciaország), 25 El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), 3 Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 8 Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 21 Habib Diarra (Sunderland – Anglia), 26 Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), 22 Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: 10 Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 7 Assane Diao (Como – Olaszország), 11 Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), 12 Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), 18 Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), 9 Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), 20 Ibrahim Mbaye (PSG – Franciaország), 13 Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junusz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Maknzi (al-Karma), 24 Zaid Iszmail (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)

Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)